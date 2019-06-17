Обретите уверенность в себе - советы психолога

Чтобы поверить в себя, придется приложить максимум сил. Пользуйтесь подсказками психологов, и у вас все получится.

Перестаньте занимать позицию жерты. Вы - автор своей жизни.

Произошла трудная жизненная ситуация? Не жалейте себя, престаньте злиться, расстраиваться, посмотрите на ситуацию под другим углом, переосмыслите ее. Любая ситуация несет в не только минусы, но и плюсы.

Вы должны задаться вопросом, что можно сделать в данной ситуации? И как избежать ее повтора в будущем. Жизнь-штука длинная, огромная, сегодняшняя неприятность станет неплохим уроком на будущее.

Перестаньте видеть сплошь негатив. Позитивное восприятие-позитивное отношение к жизни, к окружающим людям, себе ваша говая жизненная позиция.

Предлагаем начать вести дневник успехов. Записывайте хорошие, радостные моменты.

Привыкли повторять фразы типа «Не могу», «Не умею» - отвыкайте.

Проговаривайте «У меня все получится», «Я смогу» ежедневно.

Нестандартные поступки помогут развить веру в себя.

Начните петь песни на улице, знакомиться с людьми. Попробуйте ощутить легкость. Начните эксперимент с небольшой знакомой компании.

Перейдем к серьезному. Внушения, развлечения- хорошо. Настоящая Вера в себя подразумевает деньги, перспективы, связи с полезными людьми.

Данные пункты должны стать вашей целью. Для этого необходимо работать, жить эффективно. Рекомендуем написать четкий план жизни и следовать ему. Напишите цели на год вперед и действуйте.

Верящий в себя человек никогда не сутулит спину, его взгляд весел. Научитесь ходить уверенно, добавьте собранный взгляд, уверенные жесты.

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Фото: socratify.net