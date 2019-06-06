Простые способы улучшить настроение

Когда нет настроения, ничего не радует, близкие раздражают, на сердце грусть - тоска. Все становится серым, однообразным. Встали утром не с той ноги, розовые очки снова пропали...Навалилась усталость, появились мелкие проблемы. На плохое настроение влияют многие факторы, бывает, оно пропадает без всяких причин.

Хорошо, если подобное состояние быстро отойдет:выпил чашку какао, выговорился подруге, другу, вот и полегчало. А если нет? Жизнь идет, ваша стоит на одном месте, держит мысль, что все плохо, завтра будет то же самое.

С подобными мыслями до депрессии недалеко. Существуют способы, которые поднимут настроение вверх, о грусти забудете. Главное - подобрать правильное «лекарство». Одни способы помогают в любой период, другие поддерживают запас позитива постоянно.

Читайте, применяйте и радуйтесь жизни.

Начнем с главного вопроса. Вы сегодня выспались? Стоит отметить, что большинство людей от недосыпа чувствуют себя ужасно, от этого постоянное недовольство, раздражение, плохое настроение. Иногда достаточно выспаться, чтобы почувствовать себя счастливым человеком.

После пробуждения рекомендуем сделать зарядку, даже небольшую. Сначала организм будет сопротивляться, лень сильнее нас, правильно? После втянитесь, почувствуете бодрость, прилив небывалой энергии. Мозг дает сигнал, что нужно зарядку повторить завтра с утра. Если депрессия совсем захватила, рекомендуем прибегнуть к точечному массажу. Указательным пальцем легко надавите на область третьего глаза, слегка помассируйте губной желобок, ушные мочки, центр подбородка.

Знакома ситуация, как только настигает плохое настроение, вы хватаетесь за антидепрессанты. Таблетки остаются таблетками, употреблять их стоит, когда все методы с плохим настроением перепробованы. Не стоит сразу запивать плохое настроение лекарствами. Перед применением таблеток нужно посоветоваться с врачом, не стоит пить лекарства по совету приятельниц.

Советуем заменить таблетки музыкой. Только мелодия должна быть подобрана грамотно. Не слушайте грустные песни, которые еще больше испортят настроение, загонят в скуку. Под музыку начинаешь больше переживать, чувствовать одиночество. Настроение от подобных песен не улучшится. Выбирайте энергичные мелодии, под которые не заскучаешь.

Заведите дневник, записывайте радостные жизненные моменты, моменты, где вы громко хохотали, радовались, как ребенок. Описывайте чувства, описывайте действия в красках.

Попробуйте поделиться плохим настроением с бумагой. Депрессия не переносит творчества: сочините песню, стих - плохое настроение уйдет.

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Фото: chitalnya.ru