Почему мы ностальгируем

«Ностальгия - тоска по дому или родине», - сухо сообщает нам Википедия. Но почему мы склонны ей предаваться? Ответ на этот вопрос искала (и нашла) группа специалистов из Южно-Калифорнийского Университета.

Главное открытие - мы часто ностальгируем тогда, когда в нашей жизни что-то идет не так, хотя ранее считалось, что ностальгируем мы в основном в хорошем настроении.

Автор исследования, Дэвид Ньюман, подробно рассказал как о ходе работ, так и о результате. Полное исследование доступно в Journal of Personality and Social Psychology.

Еще одно исследование? Зачем? Ностальгия - это же приятное чувство?

На тему ностальгии уже проводили исследования, но их результаты Ньюмана не устроили. «Прошлые команды просили людей вспомнить что-то, что вызывало бы у них наибольшее чувство ностальгии. Логично, что такой подход привел к закономерным результатам - люди вспоминали в основном позитивные моменты. То есть факт, что ностальгия - это не только позитивные, но и негативные чувства, был проигнорирован.

Понятно, что человеку приятнее и проще вспомнить что-то, что помогло ему в жизни, как-то позитивно на него повиляло. Но мы испытываем ностальгию практически ежедневно, и странно было бы сказать, что каждый раз она приносит только позитив», - отмечает ученый.

Что показало исследование

Для эксперимента ученые попросили о помощи группу из 250 студентов. В течение 14 дней они должны были записывать все события, дававшие им положительные или отрицательные эмоции - от плохих оценок за тесты и ссор с друзьями до звучащих по радио любимых песен. Из этих событий студенты должны были выделить те, которые вызывали у них ностальгию.

После сбора и оценки данных ученые выяснили, что негативные переживания и эмоции «окрашивали» ностальгию в отрицательные оттенки, то есть воспоминания о хорошем не помогали поднять настроение. Также в такие моменты подопытные чувствовали себя более одиноко, подавленно и менее миролюбиво. При этом негативный опыт с большей вероятностью вызывал ностальгию. Из положительных моментов, вызывающих ностальгию, ученые выделили помощь окружающим, любимую музыку, моменты вдохновения и дружбу.

Итог, который подводит Ньюман: ностальгия - сложная и смешанная эмоция, но в повседневной жизни обычных людей она скорее приобретет негативные оттенки. Этот вывод контрастирует с прошлыми исследованиями, в которых ностальгия объявлена в основном позитивной эмоцией.

«Конечно, если вы осознанно вспоминаете что-то приятное, настроение у вас улучшится. Но в повседневной жизни с большей вероятностью вы испытаете не слишком приятные чувства», - отмечает Ньюман.

Фото: yn.am

Источник: https://naked-science.ru/article/psy/uchenye-vyyasnili-pochemu-lyudi