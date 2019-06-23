Утренние привычки и ритуалы, которые помогут укрепить отношения

Отношения в паре могут быть разные, однако в любом случае над ними необходимо трудиться, равно как и над собственным их восприятием. Отношения могут пострадать из-за разных вещей, будь то неприятности на работе, унылая рутина будней или недопонимание. Однако существуют простые способы, которые помогут сохранить теплоту и счастье в отношениях с любимым человеком. В данной статье мы расскажем о некоторых утренних «ритуалах», способных не только поднять настроение обеим сторонам пары, но и укрепить их духовную связь.

Зрительный контакт.

Глаза - один из самых главных источников, который снабжает собеседника некой эмпатической информацией о нас и нашем состоянии. Взглядом можно сказать многое, кроме того, зачастую люди смотрят друг другу в глаза в случае полного доверия и симпатии. Психологи рекомендуют начать утро с того, чтобы посмотреть некоторое время в глаза своей половинке. В эти моменты также важен тактильный контакт: можно держаться за руки, гладить друг друга по щеке и так далее.

Объятия.

Объятия также бывают разными и могут нести в себе разную смысловую нагрузку. Однако в любом случае этот жест как ничто другое выражает вашу привязанность и любовь к человеку. Кроме того, объятиями можно показать своему партнеру, что вы готовы поддерживать и защищать его от любых невзгод, а значит придать ему уверенности в грядущем дне.

Одновременный подъем.

Нередки случаи, когда работа партнеров начинается в разное время. Один из них уходит по делам, в то время как второй продолжает спать. Если речь не идет о посменной работе, либо слишком раннем подъеме, то имеет смысл просыпаться одновременно со своей второй половинкой и проводить с ней чуть больше времени, которого всегда так не хватает.

Совместный завтрак.

Из предыдущего пункта вытекает следующий: общение будет в разы приятнее за чашкой кофе или порцией предпочитаемой на завтрак еды. Можно поделиться друг с другом своими планами на день, а можно просто помолчать и насладиться обществом друг друга.

Перерыв в пользовании гаджетами.

Телефонные разговоры могут подождать всего лишь десять минут, которые лучше посвятить короткому, но очень важному общению со своей семьей. Разумеется, речь не идет о каких-то форс-мажорах, однако постоянная суета часто заставляет пару начать утро не с крепких объятий, а с проверки своего почтового ящика.

Командная работа.

В зависимости от образа жизни утром перед парой стоит ряд задач, которые необходимо выполнить. Замечательно, если отношения построены таким образом, что оба ее участника чувствуют себя игроками сплоченной команды. Каждый из них должен выполнять определенную часть дел, тогда возникнет ощущение близости.

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