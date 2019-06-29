6 стратегий для достижения любых целей

Возможно, вы хотите стать более уверенным и напористым. Может быть, вы хотите стать лучшим писателем или спортсменом. Возможно, вы хотели бы начать свой бизнес. Может быть, вы чувствуете, что вы зашли в тупик и хотите внести изменения.

Каковы бы ни были ваши цели или стремления, стратегии, приведенные ниже, могут помочь.

Установите значимые стремления.

Во-первых, убедитесь, что цели, к которым вы стремитесь, действительно глубоко значимы и важны для вас. В дополнение к установлению ориентированных на действия целей необходимо создавать стремления касательно того, кем вы хотите быть, какие ценности наиболее важны в вашей жизни.

Стройте стратегию в отношении поддержки.

Важно быть честным с самими собой относительно своих недостатков и ограничений и признать, что обращаться за помощью можно. Это часто противоречит тому, что мы делаем, не так ли? Часто мы чувствуем себя ужасно из-за наших «недостатков» или «слабостей». И вместо того, чтобы их устранять, мы ругаем себя.

Определите, какая помощь вам нужна, и человека, который может ее оказать. Например, вы хотите использовать более осознанный подход к жизни, но вы не знаете, с чего начать. Итак, попросите у друга, который является инструктором йоги, несколько советов. Или наймите тренера, который специализируется в данной области.

Признайте вашу упрямую неуверенность в себе.

Неуверенность в себе - это самое большое препятствие, мешающее людям достичь своих устремлений. Создать намеренное пространство для ваших сомнений, потому что иногда они просто должны быть выражены. Вы можете сделать это, ведя дневник - или работая с терапевтом или тренером.

Стремитесь к 1-процентному улучшению.

Любое маленькое изменение, которое приближает к конечной цели, - это прогресс. Это важное напоминание о том, чтобы не устанавливать невероятно высокие ожидания.

Сосредоточьтесь на обучении на протяжении всего процесса.

Регулярно проверяйте себя и размышляйте о новых знаниях, которые вы узнали. Например, вы работаете над преодолением страхов на работе. Учитесь всему от уникального общения до решения своих проблем. Также узнайте, как нынешние ситуации связаны с прошлыми событиями.

Создайте доску визуализации.

Вы можете создать реальную иллюстрацию своей мечты. Визуальная доска будет напоминать вам о большей картине и соединять вас с самим собой.

Чтобы создать свою собственную визуализацию, соберите вырезки из журналов, фотографии, сувениры и все остальное, что вдохновляет вас или что важно для вас. Используйте эти изображения и объекты, чтобы создать коллаж, или прикрепите их к доске.

Также не существует идеального момента, чтобы начать двигаться к целям. Поэтому, если вы все еще ждете, знайте, что сейчас самое подходящее время.

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Фото: aieca.it