В чем разница между другом и приятелем

Иногда бывает непросто определить, к какой категории следует отнести хорошего знакомого. Он близкий друг, лучший друг или просто приятель? От выбора зависит степень открытости и откровенности, которую мы выставляем в общении с человеком. Кроме того, полезно разобраться в том, под какую категорию данный человек подходит лучше всего. Даже если хочется включить его в круг близких друзей, возможно, это пойдет не на пользу вам, и лучше будет оставить его в числе приятелей. Мы расскажем о всех возможных «типах» знакомых, их особенностях и признаках, по которым их можно распознать.

Кто такой приятель?

Приятель - этот термин вовсе не означает нечто плохое. Зачастую он встречается в жизни очень занятых людей, которые не имеют возможности или желания тратить время на кого-то кроме себя и своих близких. Приятель, безусловно, лучше, чем обычный знакомый, но не может заменить близкого друга, а соответственно с ним обсуждается меньше тем. С приятелем часто проводят совместное время: ходят вместе на выставки и в музее, занимаются спортом, часто проводят время совместно с ним и другими людьми. Обычно у приятелей схожие взгляды и интересы, на этом их дружба растет и укрепляется. От приятеля человек вправе ожидать следующего: помощи в несложных делах, позитивного настроя, доброжелательности. Причины, по которым с человеком может случиться разрыв в отношениях, это распутье на дороге интересов, а также сплетни и интриги.

Кто такой близкий друг?

Человек, который намного более искренний, надежный и душевный, чем приятель. Этот человек очень важен нам, однако он не находится в приоритете переде другими людьми и не претендует на их место. Близких друзей может быть несколько. Некоторые из них знают нас и события нашей жизни лучше, другие - чуть хуже. С близкими друзьями можно разделить радостные и сложные моменты, обычно они щедры, благожелательны, и к ним можно обратиться за помощью. Причиной разрыва могут стать ревность и соперничество, желание занять лидирующие позиции в жизни человека.

Кто такой лучший друг?

Лучших друзей никогда не бывает несколько. Обычно это один, максимум два человека, зато таких, которые не только помогут всем, чем сумеют, но и ради которых мы сами готовы отдать последнее. Эта дружба укреплена временем и самыми различными событиями. Преданность и доверие - основа такого типа отношений. Кроме того, они с полным правом могут считаться «эксклюзивными». Лучшим другом может считаться одновременно партнер человека. Причиной разрыва обычно выступает предательство.

Кто такой ложный друг?

Исходя из названия, легко понять, что именно относит человека к этой категории: его нежелание быть взаимным. Обычно ложный друг переменчив в отношениях, а его поведение эгоцентрично и отвечает лишь его собственным интересам.

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Фото: novayagazeta.ru