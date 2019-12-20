Как избавиться от страха летать на самолетах

Страх полетов является одним из наиболее распространенных в настоящее время. К тому же сложно абстрагироваться и унять боязнь, когда в новостях то и дело возникают заметки о катастрофах. 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево загорелся самолет во время аварийной посадки. Из всех пассажиров на борту выжило меньше половины. Тяжело оставаться равнодушным к таким трагическим событиям.

Потрясение сменяется страхом, что в следующий раз на месте погибших можем оказаться мы сами или кто-то из близких нам людей. Но как быть, если перелеты являются неотъемлемой частью вашей жизни? Более того: как поступить, если перелет должен состояться совсем скоро, а произошедшая катастрофа никак не выходит из головы?

Беспокойство перед поездкой возникает практически у всех, и существуют простые способы, которые помогут с ним справиться.

Нормализуйте ситуацию.

Страх возникает из-за того, что мозг реагирует на возможные угрозы. Однако существует невероятное количество трагических ситуаций, которые могут случиться с нами в любой момент, но о них мы почему-то не задумываемся. Все дело в привычке. Заходя в очередной раз в общественный транспорт, мы не думаем о том, что может произойти серьезная авария. Даже такая простая вещь как поход в душ может быть связана с угрозой для жизни. Поэтому необходимо постараться сделать полет на самолете в своей голове чем-то столь же обыденным.

Уделите внимание дыханию.

Дыхательным техникам и упражнения не зря отводят столько временим в медитации. Они помогают снять стресс и успокоиться, к тому же к ним можно прибегнуть в любом месте, в том числе и на борту самолета. Во время очередного приступа паники можно закрыть глаза и одновременно с правильным дыханием представить себя в каком-то другом месте.

Узнайте все о «враге».

Большинство ситуаций, в которых люди поддаются панике, происходят из-за их непонимания происходящего. Как только наш мозг узнает, как работает то или иное устройство, он начинает воспринимать его совершенно по-другому. Знание об устройстве самолета, о работе пилотов и так далее помогут ощутить себя гораздо более уверенно и спокойно.

Не бойтесь свой паники.

Отмахиваясь от охватывающего вас страха, вы рискуете в разы усугубить ситуацию. Необходимо принять свои эмоции, ведь чем быстрее это произойдет, тем быстрее вы сможете с ними справиться. Как только вы признаетесь себе, что испытываете панику и тревожность, давление, оказываемое на вас, спадет. Можно начать говорить с самим собой, подбадривая себя и уверяя «это непросто, но ты с этим справишься».

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Фото: privet-sovet.ru