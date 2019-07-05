Механизм передачи социальной боли исследовали на мышах

Новое исследование посвящено социальной передаче боли у мышей. Когда одна группа мышей подверглась болевому раздражению, совершенно не затронутая группа показала ту же повышенную чувствительность, что и первая.

Учитывая, что мыши такие же млекопитающие, как и мы, этот эффект также может существовать у людей.

В своем исследовании ученые из Университета здоровья и науки штата Орегон работали с двумя группами мышей: одна группа была подвергнута воздействию нескольких видов болевых раздражителей, а другая - одному. Инъекция токсинов, вызывающих воспаление, морфина и алкоголя были одними из способов стимулирования реакции боли.

Обе группы мышей держали вместе, и исследователь периодически оценивал их реакцию на боль, тыкая их или опуская их хвосты в горячую воду. Любой, у кого когда-либо был солнечный ожог, может засвидетельствовать, что воспаление заставляет нас чувствовать чувствительность даже к малейшему раздражителю. Не имея возможности определить, испытывали ли мыши непосредственную боль, исследователи использовали их уровень чувствительности к дополнительным болевым стимулам.

Как и ожидалось, мыши, которые были ранены, были более чувствительными к раздражителям, что исследователи называют «социальным переносом боли». Однако более неожиданным было наблюдение, что мыши, которые не пострадали, также более чувствительны к боли. После повторных испытаний они обнаружили, что неповрежденные мыши были на 68 процентов более чувствительными к боли после того, как провели время со своими травмированными собратьями.

Откуда берется боль?

Чтобы выяснить, как передается боль, они продолжили свой эксперимент. Они организовали опыт, как и раньше, с группой, испытывающей боль, и с контрольной группой, но на этот раз они разделили их. Когда они были полностью отделены друг от друга, ничего не произошло - мыши, в конце концов, не телепаты. Но когда они взяли куски постельного белья из поврежденной группы и добавили их контрольным мышам, они обнаружили, что они проявляют ту же чувствительность к боли, что и раньше. Исследователи полагают, что мыши обнаруживают обонятельные признаки в постельных принадлежностях от своих болезненных товарищей по лаборатории, заставляя их подвергаться симпатическим реакциям. Другими словами, они пахнут болью.

Исследователи знают, что боль и стресс могут передаваться другим людям в социальных условиях, но они говорят, что это первый раз, когда симптомы боли проявились, когда мышей даже не познакомили друг с другом.

Исследователи подозревали, что на самом деле они реагировали на стрессовые реакции у мышей, а не на болевые реакции, поэтому они провели контрольных мышей через серию стресс-тестов, включая воздействие на высоту и тест акустического испуга. Мыши с симптомами симпатической боли реагировали не иначе, чем мыши, которые не подвергались воздействию каких-либо раздражителей, что указывает на то, что исследователи наблюдали истинную социально перенесенную боль, а не повышенный уровень стресса или тревоги.

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Фото: news.myseldon.com