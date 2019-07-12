Что такое осознанные сновидения

Снился ли вам когда-нибудь сон, в котором вы понимали, что спите? Если так, то у вас было то, что называется осознанным сновидением.

Существует множество причин, по которым возникает феномен осознанного сновидения, и способов, которыми можно помочь себе пережить подобное, если на то возникает желание.

Впервые феномен осознанного сновидения был описан датским писателем и физиологом Фредериком ван Эденом в его работе «Исследование сновидений», вышедшей в 1913 году. Но в действительности осознанные сновидения знали еще наши далекие предки в древние времена. Они являются частью практики нидра-йоги и тибетской практики йоги сновидений. Аристотель упоминал о подобном феномене, равно как и знаменитый лекарь Гален, который использовал осознанные сновидения в своей медицинской практике.

Несмотря на то, что ученые и философы на протяжении долгого времени имели дело с практикой осознанных сновидений, неврологические основы явления были исследованы только в конце 20-го века.

В 1985 году появилась работа Стивена Лабержа из Стэнфордского университета, указавшая на то, что восприятие времени в осознанном сновидении соответствует реальному, в отличие от сновидения обычного. Электроэнцефалограммы демонстрируют, что осознанные сновидения начинаются во время фазы быстрого движения глаза, и активными оказываются совсем не те области мозга, которые "работают" при обычном сновидении.

Скептики и критики теории осознанных сновидений утверждают, что все это скорее указывает на короткий период бодрствования, чем на какую-либо разновидность или стадию сна. Независимо от скрывающегося за ними феномена, осознанные сновидения, даже если они и не являются сновидениями в полном смысле этого слова, позволяют людям видеть поразительно реалистичные сны и, временами даже полностью контролировать развитие сновидения.

Есть много причин, по которым можно хотеть осознанных сновидений, и не меньше причин, чтобы избегать их.

Некоторые люди находят осознанные сновидения пугающими. Имеются опасения касательно нарушения «сонного паралича», естественного механизма, который не позволяет телу повредить себя во время сновидения.

Другие испытывают своего рода клаустрофобию в сновидении, когда воспринимают его как реальность, но при этом не имеют возможности контролировать происходящее. Для тех, кто страдает от психических заболеваний, затрудняющих определение реальности и воображаемого, переживание осознанного сновидения может ухудшить состояние.

С другой стороны, осознанные сновидения могут быть хорошим средством борьбы с кошмарами, способом получить вдохновение или решение некоей задачи. Композитор может вспомнить музыку, которая была услышана им или которую он написал в осознанном сновидении, математик поймет способ справиться с неподдающимся уравнением.

Осознанное сновидение позволяет человеку соединить бессознательные и сознательные усилия и сосредоточить их на решении какой-либо проблемы. Некоторые воспринимают осознанные сновидения как развлечение и приключение. Контроль над сном позволяет пережить нечто невероятное.

Есть различные способы того, как погрузить себя в осознанное сновидение.

Прежде всего, нужно хорошо и достаточно долго спать. Тогда есть шанс, что, после того, как организм отдохнет, вы увидите осознананный сон.

Как запомнить? Нет проблем у тех,кто умеет запоминать все сны. Первым делом, проснувшись, вспоминайте, что вам приснилось, но делайте это, закрыв глаза и не шевелясь. "Записывайте" свои сновидения. Перед сном настраивайте себя на то, что вы запомните все, что вам приснится.

Есть достаточно жесткий способ, который, как утверждают, помогает достичь осознанных сновидений. Они обычно следуют за стадией быстрого движения глаз, которая появляется через полтора часа после засыпания и длится примерно следующие полтора часа. После того, как возникает сновидение, мозг находится в состоянии, близком к бодрствованию, поэтому проснуться в такой момент всегда легче. Шансы запомнить сновидение возрастают, если просыпаться каждые полтора часа.

Некоторые даже ставят будильники таким образом, чтобы они звучали через 90 минут. Другой способ подразумевает поставить будильник на время за два часа до времени обычного пробуждения. Проснувшись от будильника, следует выключить его и продолжить спать.

Попробуйте описанные способы и, возможно, удастся достичь состояния осознанных сновидений. Но будьте готовы ктому, что может потребоваться много времени.

Скептики утверждают, что все эти осознанные сновидения являются всего лишь обычными фантазиями или конфабуляциями, но переживающие их люди считают этот опыт приятным, увлекательным и вдохновляющим, чем бы он ни был.

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Фото: womenalia.com