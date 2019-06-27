Наш еженедельный тематический гороскоп поведает о том, будет ли неделя удачной для всех предстоящих знаков зодиака.

Овен. Ваши организаторские способности помогут вам заполучить удачи в свои руки, если вы сможете грамотно их применить. Вы должны управлять, а не быть подчиненным. Удача будет на вашей стороне на этой неделе.

Телец. Этот знак зодиака на этой неделе ждет финансовый успех. Удачно заработанные деньги стоит потратить с умом - всегда так везти вам не будет. Тельцам необходимо грамотно распоряжаться финансами.

Близнецы. Эта неделя будет очень насыщенной, сфокусируйтесь лишь на главных целях, чтобы не упустить удачу.

Рак. Близким людям есть, что вам сказать. Позвоните или навестите их, тогда фортуна останется на вашей стороне. Самые удачные дни недели - 27 и 30 июня, используйте их для реализации самых важных дел.

Лев. Ваше умение общаться с людьми поможет оставаться на плаву, но неделя предвидится тяжелой. Особенно неудачными буду 26 и 27 июня.

Дева. Лето для Дев - особенное время, поэтому им так важен правильный настрой и удача. Эта неделя предрекает как взлеты, так и падения, поэтому нежным Девам стоит запастись терпением и приготовиться к скачкам удачи.

Весы. Звезды благоволят вам в семейных делах. Время наедине с самыми близкими лишь подпитает вашу удачу и поможет с легкостью завершить все самые сложные дела этой недели.

Скорпион. Удача на этой неделе вас покинет только в четверг, все остальные дни предвещают удачу как в личных, так и в профессиональных делах. Однако не рекомендуется употреблять спиртные напитки на этой неделе, Фортуна может отвернуться.

Стрелец. Эта неделя отлично подходит для гармонизации отношений. Удача будет преследовать представителей стрельцов в любовных делах. Все дни будут удачными, кроме 24 и 25 июня.

Козерог. После хорошей прошлой недели наступает сложный период, для преодоления которого понадобится сила и упорство Козерогов. При достаточной выдержке неудачи сделают вас только сильнее.

Водолей. Наступило лучшее время для Водолеев, воспользуйтесь Фортуной по максимуму. Наибольшего успеха удастся достичь на работе.

Рыбы. Рыб поджидает финансовая неудача в течение всей недели, поэтому не разбрасывайтесь финансами. Постарайтесь сократить финансовые траты, новые покупки на этой неделе не принесут вам удачи.

Фото: news.sputnik.ru