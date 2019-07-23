Аккуратизм и его причины

Стремление к порядку вокруг себя - не самое плохое качество, но зачастую с точки зрения психологии его рассматривают как расстройство психики. А значит, существуют и причины, по которым человек становится аккуратистом. Что скрывается за желанием жить и работать в идеальных чистоте и порядке?

Как определить расстройство

Нет ничего зазорного в том, чтобы сделать уборку - однако маниакальное стремление к чистоте может скрывать психологические проблемы. Тяга к самому процессу уборки и удовольствию от него называется аккуратизмом, и часто аккуратисты не просто наводят порядок с упорством, достойным лучшего применения, но и критикуют всех, кто живет (по их мнению) в беспорядке. Поскольку идеальной чистоты можно добиться разве что в специальных промышленных стерилизаторах, аккуратисты готовы снова и снова начинать уборку.

Что скрывается за аккуратизмом

Тревожность

В первую очередь аккуратисты зачастую очень тревожные люди. И уборка помогает им приглушить тревоги, подарить ощущение контроля над жизнью и эмоциями.

Страх беспорядка вообще известен достаточно давно и называется клаттерофобией. Психотерапевт и директор центра ОКР в Лос-Анжелесе Том Корбой полагает, что данное расстройство может быть вызвано генами, поскольку в прошлом чистота в мире без антибиотиков действительно много значила для выживания.

Психотерапевт считает, что сегодня данный вид расстройства появляется порой из-за совсем мелких поводов. Согласен с ним и Глен Кростон, биолог и писатель (разрабатывает тему психологии риска). Кростон уточняет - тревожность может возникнуть, если человек рос в обстановке нестабильности.

Стремление быть хорошим

Для чистюль в целом характерны как следование социальным нормам, так и добропорядочность. Сэм Гослинг (преподает психологию в США), комментирует: такие люди думают, прежде чем делать. «Люди, склонные к аккуратности, видят себя очень ответственными и действующими сознательно. Если проводить параллели с профессией - они авиадиспетчеры», - говорит Гослинг. Однако одно из исследований Сэма показало, что по отношению к неряшливым людям доброта и эмпатия аккуратистов не проявляются.

Дэвид Фридман, автор бестселлера «Идеальный беспорядок», убежден: уборкой аккуратисты подставляют сами себя. Во-первых, из-за излишнего порядка вы исключаете из жизни все неправильное, поскольку только в «хаосе из эмоций» можно продуктивно заниматься творчеством. А во-вторых, поддержание порядка отнимает огромное количество времени, а отказаться от уборки аккуратисты не в силах, поскольку это разрушит тот самый «мир порядка».

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Фото: tak.com.ua