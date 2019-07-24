Почему важно прислушиваться к эмоциям

Современная литература для личностного роста часто построена на обучении нас логичным решениям. «Выключайте эмоции и руководствуйтесь чистой логикой», - советуют нам книги, бизнес-коучи и курсы на YouTube. Однако нейробиолог Антонио Дамасио готов опровергнуть преимущества логического выбора и доказать, что эмоции - важнейший аспект любого выбора.

Странный пациент: проблема бесконечного выбора

Историю стоит начать с пациента, который как-то пришел к Дамасио. В результате операции пациент по имени Эллиот утратил способность принимать решения. Он мог бесконечно обдумывать детали, выбирать самые мелкие аспекты - вплоть до того, какими чернилами в ручке стоит писать. Но решить в итоге так ничего и не мог.

Дамасио проанализировал операцию Эллиота и узнал, что тому удаляли опухоль в лобной доле, в результате чего повредили область орбитофронтальной коры. Найдя в базах данных пациентов с похожими повреждениями, нейробиолог убедился - все они вели себя так же, как Эллиот. Даже будучи в здравом уме и обладая высоким IQ, они не могли решить банальнейших вопросов вроде «какое мне послушать радио». Почему же у всех этих людей возникла такая проблема?

Выбор без эмоций невозможен: логика пасует

Дело в том, что орбитофронтальная кора - область, которая в том числе отвечает за наши эмоции в процессе выбора, как бы «встраивая» их в мысли. Проще говоря - если убрать из вариантов выбора эмоциональные «триггеры», то выбрать будет невозможно. Мы можем бесконечно доказывать, что вариант А прекрасен, а затем переключаться на вариант Б - и находить его не менее прекрасным.

Для простоты специалисты приводят пример: попробуйте логически обосновать ваш выбор блюд за завтраком. Они полезны? А вы точно в этом уверены? Почему вы выбрали именно такие блюда? Достаточно пары минут, и вы поймете, что без эмоций стояли бы перед холодильником весь день.

Для проверки теории Дамасио провел эксперимент. Перед испытуемыми лежали 4 колоды карт, каждая карта в которых показывала, выиграл человек или проиграл. Две колоды были скомпонованы как рисковые и две - как сбалансированные. Игрокам нужно было вытягивать карты, делая ставки - каждому выдали примерно 2000 долларов.

Исследование показало интересный результат: в среднем люди могли логически обосновать выбор колоды примерно после 80 карты, а догадываться о том, где какая колода - после 50. Но специальные датчики, которыми оснастили игроков, показывали повышение нервного возбуждения при попытке взять карту из неверной колоды уже после 10 карты! То есть подсознание намного раньше давало людям сигнал о том, как стоит поступить.

Так что стоит всегда прислушиваться к своим эмоциям и учитывать их при выборе. Наше бессознательное все еще не исследовано до конца, но тот факт, что посылаемые им сигналы способны помочь, неоспорим.

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Фото: versiya.info