Как стать более общительным

Простая истина: без хороших социальных навыков сложно стать успешным финансово и профессионально. Ванесса ван Эдвардс, создатель курсов «People School» и автор книг о поведенческой психологии, расскажет вам о простых способах стать более приятным собеседником уже при следующем разговоре.

Совет 1: задавайте позитивный тон

Простой эксперимент: небольшой отель, в котором есть комнаты без окон. Люди, живущие в них, не могут увидеть, какая на улице погода. Официант приносит им завтрак и говорит одну из трех фраз:

«Доброе утро, ваш завтрак»;

«Доброе утро, ваш завтрак. Сегодня, похоже, будет отличная погода»;

«Доброе утро, ваш завтрак. Видимо, погода сегодня не особо хорошая».

Как думаете, после какой фразы был выше уровень взаимодействия? Верно! После второй фразы, повествующей о позитивных новостях, на 26,65% больше постояльцев включались в беседу. Так что общаетесь вы с клиентом, коллегой или другом - начинайте с позитива.

Совет 2: используйте «Like-Dar»

Придуманное Ванессой слово «Like-Dar» означает умение уже при первой встрече найти общую тему для беседы. Если собеседник видит, что у вас есть общие интересы, ваша ценность для него автоматически растет. Также со временем вы научитесь сосредотачиваться на том, что интересно собеседнику, и получать таким образом больше удовольствия от общения, а в будущем, возможно - и весьма полезные знакомства.

Совет 3: смотрите на собеседника через «линзу уязвимости»

«Линза уязвимости» - психологический прием, который помогает собеседнику почувствовать себя более комфортно. Каждый раз при беседе старайтесь строить ее так, чтобы собеседнику было комфортно и приятно - особенно это важно при работе с людьми-«нарциссами», социофобами или просто малообщительными и оттого часто стеснительными людьми. Постарайтесь смягчить их недостатки - и диалог пойдет гораздо продуктивнее.

Совет 4: используйте любопытство

Еще Дейл Карнеги, автор книги «Как завоевывать друзей», вывел простую мысль: быть интересным - значит быть заинтересованным. Люди охотно говорят о себе, так что стоит задаться следующими вопросами:

что мотивирует собеседника?

о чем он любит поговорить?

каковы его ценности?

Собеседник найдет вас приятным в общении, даже если вы зададите буквально пару таких вопросов.

Совет 5: не пренебрегайте эмоциями и жестами

Большая часть людей, отправляясь (к примеру) на собеседование, думает только над содержанием своего выступления. Иными словами - мы чаще думаем о том, что хотим сказать, а не о том, как мы хотим это сделать. А между тем 60% информации при общении наш мозг получает невербально, так что, думая только о словах, вы раскрываете себя лишь на 40% Не бойтесь выглядеть, чувствовать и общаться уверенно - жестикулируя и используя язык тела.

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Фото: ienglish.ru