Как стать более общительным
Совет 1: задавайте позитивный тон
Простой эксперимент: небольшой отель, в котором есть комнаты без окон. Люди, живущие в них, не могут увидеть, какая на улице погода. Официант приносит им завтрак и говорит одну из трех фраз:
- «Доброе утро, ваш завтрак»;
- «Доброе утро, ваш завтрак. Сегодня, похоже, будет отличная погода»;
- «Доброе утро, ваш завтрак. Видимо, погода сегодня не особо хорошая».
Как думаете, после какой фразы был выше уровень взаимодействия? Верно! После второй фразы, повествующей о позитивных новостях, на 26,65% больше постояльцев включались в беседу. Так что общаетесь вы с клиентом, коллегой или другом - начинайте с позитива.
Совет 2: используйте «Like-Dar»
Придуманное Ванессой слово «Like-Dar» означает умение уже при первой встрече найти общую тему для беседы. Если собеседник видит, что у вас есть общие интересы, ваша ценность для него автоматически растет. Также со временем вы научитесь сосредотачиваться на том, что интересно собеседнику, и получать таким образом больше удовольствия от общения, а в будущем, возможно - и весьма полезные знакомства.
Совет 3: смотрите на собеседника через «линзу уязвимости»
«Линза уязвимости» - психологический прием, который помогает собеседнику почувствовать себя более комфортно. Каждый раз при беседе старайтесь строить ее так, чтобы собеседнику было комфортно и приятно - особенно это важно при работе с людьми-«нарциссами», социофобами или просто малообщительными и оттого часто стеснительными людьми. Постарайтесь смягчить их недостатки - и диалог пойдет гораздо продуктивнее.
Совет 4: используйте любопытство
Еще Дейл Карнеги, автор книги «Как завоевывать друзей», вывел простую мысль: быть интересным - значит быть заинтересованным. Люди охотно говорят о себе, так что стоит задаться следующими вопросами:
- что мотивирует собеседника?
- о чем он любит поговорить?
- каковы его ценности?
Собеседник найдет вас приятным в общении, даже если вы зададите буквально пару таких вопросов.
Совет 5: не пренебрегайте эмоциями и жестами
Большая часть людей, отправляясь (к примеру) на собеседование, думает только над содержанием своего выступления. Иными словами - мы чаще думаем о том, что хотим сказать, а не о том, как мы хотим это сделать. А между тем 60% информации при общении наш мозг получает невербально, так что, думая только о словах, вы раскрываете себя лишь на 40% Не бойтесь выглядеть, чувствовать и общаться уверенно - жестикулируя и используя язык тела.
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Фото: ienglish.ru