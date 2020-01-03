Как решиться на перемены в жизни

Нелегко отказаться от привычного образа жизни и сменить свою деятельность. Даже если мы уверены, что перемены только к лучшему, страх все равно присутствует.

Психологи дают несколько советов, которые помогут сделать первый шаг навстречу новому.

Смирение с отсутствием исчерпывающих ответов

Мы часто боимся принять решение только потому, что хотим получить больше знаний перед ответственным шагом. Естественно, нужно изучить все детали. Но получение кристально ясных знаний требует очень долгого времени. Помните, что жизнь невозможна без вопросов, ошибок и их исправлений. Решитесь на перемены в конкретный момент, а нужные знания можно получить в процессе.

Доверие себе

Чтобы избежать перемен, мы находим множество отговорок. Недоверие самому себе и своим силам нас очень ограничивает. Нас пугает, что в новой ситуации мы ошибемся или проявим неправильную реакцию. Да, нелегко справиться с неизведанным. Но кому доверять, как не самому себе? Вы же как-то справлялись с трудностями и неожиданностями ранее и сейчас полностью в порядке. Имейте смелость и верьте, что вы со всем можете разобраться.

Цените процесс

Часто, мы полностью поглощены только результатом деятельности. Из-за этого присутствует страх того, что финиш не будет достигнут. Даже если это будет так, то помните, что это ваша цель, и вы вправе передумать. Это не будет считаться проигрышем, даже если вы на половине пути решите сменить цель. Просто наслаждайтесь самим процессом, черпайте новые навыки. В любом случае, вы продвигаетесь вперед.

Следуйте за возможностями

Вы уже почти приняли решение, но боитесь безвыходной ситуации? Думайте об этом иначе. Не ограничивайте себя одной целью, а замечайте альтернативы на пути к ней. На пути к достижению цели всегда будут новые возможности, о которых вы и не подозревали. Если вы не будете их упускать, то выбор будет всегда.

Проявляйте усидчивость

Этот совет кажется элементарным, но всегда ли мы ему следуем? Очень часто результата нет только потому, что мы не пытаемся прикладывать усилия. Легче придумать отговорку, почему мы не получили желаемое, чем получить это. Отговорки придумываются от страха потерпеть фиаско, которое сделает нас неудачником в глазах других. Легче списать все на лень, чем преодолеть преграду. Помните, что если вы рискуете и не добиваетесь желаемого, вы выиграете гораздо больше, чем те, кто даже не попытался.

Начните с простого

Вы должны понимать, что получить работу мечты или взобраться на Эверест без должной подготовки нельзя. Но почему бы не начать подготовку прямо сегодня? Постепенно тренируйте свое тело, пообщайтесь с тем, кто уже работает на желаемой должности. Результат не появится сразу, вам придется совершенствовать свои навыки.

Фото: orangesquid.com.au