Почему мы бываем недовольны с собой и что с этим делать

Каждый мог бы жить счастливо и быть довольным самим собой. Мы здоровы, имеем хорошую работу, рядом друзья, любящий человек и семья. Но почему же трава на другой стороне улицы нам все равно кажется зеленее? Откуда берутся эти недовольства собой и своей жизнью? Давайте разбираться.

Психологи выделили 8 причин того, почему мы чувствуем себя несчастными без особых на то причин.

Преувеличенные ожидания

Завышенные ожидания и неисполненные надежды часто заставляют нас расстраиваться. К примеру, вы запланировали вечер в кругу друзей, распланировав все до мелочей. Но в результате кто-то был занят, кто-то заболел, и планы сорвались. В итоге вечер прошел не так идеально, как вы себе придумали.

Чувство своей особенности

Нет ничего плохого в здоровой самоуверенности. Но многие, считающие себя особенными, часто разочаровываются: остальные люди не желают признавать их уникальность и относятся к ним обычным образом.

Неправильные ценности

У каждого есть ценности, которые он считает истинно верными. Например, если человек всю жизнь добивается больших денег, а потом осознает, что счастье не в них, происходит удар. Выдержать такое способен не каждый.

Стремление к большим успехам

В достижении поставленных целей нет ничего плохого. Но мы забываем радоваться достигнутому. Постоянное стремление к большему и бесконечные новые цели могут лишить нас уверенности в себе. Не нужно никому доказывать свое превосходство. Просто ненадолго остановитесь и порадуйтесь тому, что имеете.

Ложные надежды

Не нужно ждать, что кто-то сделает вас счастливым, перекладывая на него ответственность за свое счастье. Этим мы ставим себя в зависимость от других людей, часто испытывая разочарование. Помните, что у людей могут быть другие приоритеты.

Боязнь разочарования

Страх того, что у вас ничего не получится, часто стоит на пути к счастью. Это может быть новая работа, переезд или новый партнер. Кажется, что вы ничего не потеряете, если не будете рисковать. Тем самым вы лишаете себя всех шансов победить.

Пагубное окружение

Множество из нас общаются с пессимистами, тем самым постепенно переходя в их круг. Старайтесь не смотреть на мир через черные очки, как это делает ваше окружение. Смотрите на вещи позитивно, пусть это и не так просто.

Непонимание своих успехов

Часто мы просто отмахиваемся от своих достижений, считая их пустяковыми. Не нужно списывать удачу на какие-либо внешние факторы. Цените себя и свои способности. Понимание того, что вы своими силами чего-то достигли, даст вам толчок к достижению новых целей.

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Фото: lediiks.ru