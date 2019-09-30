Психология косплея

Косплей (от английского «костюмированная игра») - увлечение, в рамках которого человек старается максимально точно воплотить образ какого-либо вымышленного персонажа. Считается, что косплей как самостоятельное явление возник в районе 1930 - 1960 годов, в золотой век научной фантастики, а также сериалов про супергероев.

При этом недостаточно просто переодеться в костюм - важно обыграть поведение, мимику, жесты, то есть максимально «вжиться в роль». Что думают о косплее психологи? Расскажет Венди Патрик, автор книги «Красные флаги: как распознать врагов, саботажников и безжалостных людей» и эксперт по вопросам деловой этики.

Социальный аспект косплея

Если пойти на какое-либо мероприятие косплееров, особенно в США, и попробовать оценить костюмы, то можно выделить общие для них аспекты. Практически все косплейные костюмы сегодня - тяжелый труд, поскольку делаются чаще всего вручную, а дополнительно к ним нужно подобрать как грим, так и аксессуары. Все это отнимает много времени и денег - так что же мотивирует людей заниматься этим?

Мотивация косплееров базируется на тех же принципах, что и у других увлеченных чем-либо людей:

положительные отзывы и обратная связь от «коллег по цеху»;

возможность привлечь аудиторию в блог или на сайт;

возможность создать видео-, аудиоконтент, а в дальнейшем перейти в ряды профессиональных косплееров и начать зарабатывать этим;

возможность насладиться творчеством, атмосферой мероприятий.

Также косплей имеет и важную социальную компоненту: он упрощает общение, поскольку косплеер становится хорошо заметен и часто является локальным центром внимания публики. Некоторым просто нравится позировать перед камерами, давать интервью - все это помогает формировать повестку СМИ, пусть и местных.

Также для косплееров часто важно ощутить связь с персонажем. Посредством косплея они показывают, что разделяют его идеи и принципы, как бы говоря окружающим о том, что хотят быть похожими на любимого героя. Людям свойственно выбирать себе примеры для подражания - косплейщики просто делают это более явным образом.

Есть ли у косплея минусы?

Помимо значительных финансовых и временных затрат, у косплея есть еще один минус - порой внимание к удачному костюму слишком велико. Это становится проблемой для девушек, которые выбирают откровенные костюмы, характерные для многих современных видеоигр. «Косплей - это не знак, что человек готов на все. Пожалуйста, всегда спрашивайте разрешения на фотографирование и без нужды не трогайте костюм. Так вы проявите элементарную вежливость», - отмечает Патрик.

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Фото: xxshe.xyz