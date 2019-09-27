Можно ли контролировать эмоции

«Недавно я спросила своего сына, считает ли он, что эмоции в целом поддаются контролю. Он очень неохотно сказал, что да, но тут же заверил, что это - самая сложная вещь в мире. Также он признался, что в целом все эмоции - это неплохо, то есть «американские горки», когда гнев сменяется радостью, вполне для него нормальны.

Конечно, психологи давно вывели принципы, по которым эмоции влияют на наше самочувствие. Но недавние исследования показали: даже убеждения, которых мы придерживаемся относительно эмоций, очень важны и могут иметь последствия для нашего психического здоровья.

На эту тему я решила пообщаться с Бреттом Фордом, доктором и сотрудником Университета Торонто», - рассказывает Марианна Погосян, специалист по межкультурной психологии и психологической адаптации, родившаяся в Армении и выросшая в Японии.

Бретт, какой результат исследований для вас наиболее интересен?

Бретт Форд: Путь к благополучию и психической стабильности имеет гораздо больше нюансов, чем мы привыкли думать. К примеру, есть ситуации, когда гнев - самый «здоровый» выбор, а иногда и радость может иметь неприятные последствия. То есть очень важен контекст, в котором мы ощущаем эмоцию.

Как именно наши убеждения о той или иной эмоции на нас влияют?

Бретт Форд: Для того, чтобы абстрактные понятия превратились в нечто, влияющее на нас, нужен запуск определенных паттернов поведения, процессов, происходящих в нашем сознании. Например, если я склонен думать, что эмоции контролю не поддаются, у меня может оказаться меньше шансов попытаться отрегулировать их в повседневной жизни.

Другой пример - метаэмоции, или «эмоции касательно эмоций». Простой пример: допустим, я считаю, что беспокоиться вредно. И когда я беспокоюсь, этот паттерн заставляет меня ощутить себя вдвойне хуже: эмоция и метаэмоция накладываются друг на друга.

Насколько эмоции на самом деле под нашим контролем?

Бретт Форд: Эмоции - многогранный опыт, включающий как наши внутренние переживания, так и химические и физические реакции. Некоторые из этих аспектов контролировать проще: визуально вы вполне можете не подать виду, что расстроились или разозлились. Но внутреннюю «химию» контролировать практически невозможно.

По иронии судьбы, полезно как раз не пытаться контролировать эмоции, поскольку в таком случае они пройдут быстрее. Так что эмоциональное принятие - мощная стратегия, которая поможет вам чувствовать себя лучше хотя бы потому, что вы не зацикливаетесь на негативе.

Поймите меня правильно - цель не в том, чтобы быстрее избавиться от эмоций и затем подавить их, а в том, чтобы получать эмоции в верном контексте и в нужной мере. Так вы быстрее восстановите равновесие.

Что вы посоветуете как «лайфхак» для контроля эмоций?

Бретт Форд: Если вы испытываете мощную эмоцию, постарайтесь признать это и сосредоточиться на своих чувствах. Опишите, почему так получилось, попробуйте сместить вектор эмоции «от себя» («Я так зол!» à «Это злость»). Так вы снизите интенсивность эмоции, а значит - сможете поразмышлять над причинами и переосмыслением ситуации, выявить перспективные варианты действий. А пока вы думаете, эмоция постепенно «угаснет».

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Фото: psixika.ru