Одиночество интернет-тролля

Одиночество - это мощное психологическое, эмоциональное и поведенческое состояние, связанное с рисками для здоровья. Часто оно является источником личных страданий, а также способом создать проблемы окружающим.

Интернет-троллинг - не менее сложная проблема: по данным опроса Pew Research Center (2017 год), только в США около 41% населения сталкивалось с троллингом в сети, а 60% сообщили, что наблюдали троллинг.

Может ли одно провоцировать другое, превращает ли одиночество людей в «троллей» и как связаны эти два понятия - в материале доктора Гран Хиллари Бреннер, психиатра и эксперта по вопросам психического здоровья.

Одиночество и агрессия: минус на минус не дает плюс

Исследования японских специалистов Университета Гакуина показали: одиночество часто представляет собой состояние хронического разочарования и неудовлетворенных потребностей, которое приводит к выплескам агрессии на других людей. Кроме того, исследователи уверены: одинокие люди более склонны к физической и эмоциональной агрессии, и если их как-то задели в реальном мире, то с большой долей вероятности они будут провоцировать кого-то в Сети.

Таким образом, одиночество является одним из «триггеров» троллинга, который, в свою очередь, заставляет человека раскрывать такие свои негативные качества, как психопатия и садизм.

Для более точных исследований японский специалист Кейто Масуи провел тесты с участием 513 человек от 20 до 69 лет (примерно по 50% мужчин и женщин). С помощью опросов их протестировали на склонность к одиночеству и троллингу, и вот результаты:

мужчины значительно чаще, чем женщины, становились «троллями»;

интернет-троллинг в большей степени характерен для людей с садисткими или психопатическими наклонностями, чем для нарциссов;

все рассматриваемые расстройства (садизм, нарциссизм, макиавеллизм, психопатия) в зависимости от уровня одиночества оказывали разное влияние на то, насколько активно человек занимается троллингом.

Тип расстройства Вероятность того, что человек будет активнее заниматься троллингом с ростом чувства одиночества Садизм Низкий Нарциссизм Низкий Макиавеллизм Высокий Психопатия Высокий

Если на пути тролль: советы специалистов

Несмотря на факты, которые показывают нам проблемы троллей в реальной жизни, не стоит пытаться воспитывать тролля, если вы вступили с ним в диалог. Чаще всего такие люди ощущают себя изолированными от общества, и попытка как-то к ним пробиться лишь приведет к еще большему отстранению.

Вот советы по «работе» с троллями от специалистов в сфере SMM (работа с социальными сетями):

игнорируйте их сообщения, если общение происходит в общем чате, и не стесняйтесь удалять троллей из беседы и стирать сообщения, если чат под вашим контролем;

не критикуйте оппонента, отвечайте на вопросы коротко, ясно, по существу. Очевидная разница в манере диалога быстро поможет другим участникам беседы (в том числе модераторам) среагировать на тролля;

сохраняйте спокойствие, не переходите на личности. Главное - не давать троллю повода продолжать диалог. Увидев, что вы не поддаетесь на провокации, он, скорее всего, выберет другую цель.

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Фото: matveychev-oleg.livejournal.com