Почему новости не вызывают эмпатии

Журналисты хотят общаться с аудиторией, рассказывая захватывающие истории. Во многих случаях «ключом» к успеху для таких историй является то, насколько сильно люди готовы сопереживать их участникам. Иными словами - новости должны порождать эмпатию (осознанное сопереживание).

Но вот в чем дело - на эмпатию тратится эмоциональная энергия, а ее у людей не так много. В итоге у зрителей возникает «усталость сочувствия» - репортаж за репортажем они видят сюжеты, которые пытаются вызвать у них эмпатию, и в итоге им становится все равно.

Что же делать журналистам - и как «достучаться» до аудитории? И хочет ли сама аудитория, чтобы в ее «двери» постоянно стучали? Расскажет Патрик Плэйсенс, профессор этики в Колледже Беллисарио.

«Телевидение отступает от принципов сочувствия»

Проблема не нова - более 20 лет назад критик Михаил Игнатьев отмечал, что «...постоянный показ по телевидению трупов поощряет отдаление зрителя от попытки понять, почему все закончилось трагедией. Новостной жанр - препятствие для морального развития, для понимания чужого горя». Позже с критикой фотожурналистики выступала Сьюзен Сонтаг, отмечавшая, что «...фотография объективирует, то есть превращает событие во что-то, чем можно обладать. Если рассказ может помочь понять суть ситуации, то фотографии просто преследуют нас».

Конечно, современные программы как обычного, так и кабельного ТВ часто используют приемы эмпатических сюжетов для того, чтобы определенные социальные группы вели себя определенным образом. Сочувствие, сострадание являются мощными стимулами для людей вести себя достойно. Но проблема в том, что акт сопереживания сегодня - это усилия, и для многих людей это усилие выливается в моральные и финансовые траты, которые ведут к стрессу.

Эмоциональные «скупцы» и журналистские расследования

Результатом работы ТВ последних 10-15 лет явился интересный факт: зрители стали вести себя как «скупцы». Теперь для каждого сюжета мы внутренне подсчитываем, сколько на него уйдет «энергии», если мы начнем вникать в сюжет и сопереживать героям. И все чаще, если речь идет о людях, с которыми мы никак не связаны, то мы избежим эмпатии - просто в силу экономии усилий. Что же делать журналистам?

Большая часть хороших журналистов уже нашла выход - важно не выводить на первый план эмоции, а предоставлять детали и факты. Такая журналистика характерна для прессы США последних лет - достаточно взглянуть на развороты газет вроде «The Washington Post».

Простой пример: репортаж о социальном неравенстве. Если журналист сосредоточит внимание лишь на бедственном положении людей, он не сможет реализовать весь потенциал сюжета, не «достучится» до большей части аудитории. Так что принцип «моральной солидарности» нужно сменять на документальные, структурированные данные о том, почему это бедственное положение возникло. Так можно подчеркнуть заинтересованность в разрешении ситуации, мотивируя нас не эмоциями, а фактами.

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