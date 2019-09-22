Скрытые опасности задумчивости и размышлений

Задумываться о различных событиях в жизни и размышлять о них естественно. «Пересматривая» ситуацию несколько раз, мы достигаем понимания того, как поступить в дальнейшем, получаем новый (в том числе эмоциональный) опыт. Но часто мы загоняем себя в ловушку - снова и снова обдумывая одну и ту же ситуацию, мы чувствуем лишь грусть, усталость и злость, попадая в своего рода «цикл размышлений». Чем опасно такое состояние - в материале Гая Винча, лицензированного психолога и автора книги «Эмоциональная «скорая помощь»».

Чем опасны долгие раздумья

Размышление считается неадаптивной формой саморефлексии, а если простым языком - предлагает мало идей, но много возможностей для стресса. Чем больше «кругов» мы проводим за обдумыванием той или иной ситуации, тем больше шанс возникновения следующих проблем:

1. Возникновение зависимости. Чем больше мы размышляем над той или иной ситуацией, тем больше нам хочется делать это снова.

2. Увеличение вероятности депрессии. А также увеличение ее длительности.

3. Возрастание риска злоупотребления спиртным. Постоянная раздражительность и грусть для многих - повод выпить.

4. Возрастание риска пищевых расстройств. Для многих людей характерно «заедание стресса», которое приводит к проблемам с пищеварением.

5. Развитие негативного мышления. Чем больше человек раздумывает над негативной ситуацией, тем более негативно склонен оценивать текущие дела.

6. Откладывание решения проблем. Исследования показали: склонные к долгим раздумьям женщины при боли в груди шли к врачу на 2 месяца позже, чем не склонные.

7. Развитие физиологических реакций на стрессовые состояния. В том числе - проблем с давлением, сердцем и сосудами.

Контролируем себя: простой способ «выйти из цикла»

«К счастью, от развлечений достаточно легко отвлечься. Каждый раз, когда вы понимаете, что снова задумались о какой-то неоднократно обдуманной проблеме или ситуации, просто переключите свое внимание на что-то другое. Фильм, тренировка, прогулка, кроссворды - что угодно. Главное, чтобы действие требовало от вас концентрации. Со временем при таком подходе желание подумать над очередной сто раз обдуманной ситуацией пропадет», - рассказывает Винч.

«В рамках выступлений на TED я часто говорю зрителям очевидную вещь: все мы умеем поддерживать гигиену полости рта. Что может быть проще, с 4-5 лет мы чистим зубы несколько раз в день. Но как много людей так же внимательно относятся к своему психологическому здоровью? Как выходит, что мы заботимся о наших зубах больше, чем о психике?

Желание постоянно над чем-то размышлять может буквально подавлять наш привычный ритм. Мы едем на работу, готовим ужин, стоим в душе - и думаем, думаем, думаем. Прежде, чем мы это поймем, наше эмоциональное спокойствие будет нарушено. Не пренебрегайте своим психологическим здоровьем», - отмечает психолог.

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Фото: manatopi.u-can.co.jp