Маленькие вопросы для больших перемен

Легко думать о чем-то грандиозном, но реальные изменения произойдут лишь тогда, когда вы начнете действовать. А действия - это чаще всего ежедневная работа, поскольку именно постоянное повторение действий помогает нам стать лучше или хуже. Как пример - вы знаете, что курить вредно, а заниматься спортом - полезно, но этого знания недостаточно, пока вы курите и не бегаете по утрам.

Для любого действия стоит сформировать «фундамент» - что-то, благодаря чему вам станет проще начать. Именно о том, как это сделать, мы и поговорим. Материал - перевод статьи Стивена Хейса, профессора факультета психологии университета штата Невада и автора книги «Терапия принятия».

Насколько вы уверены в себе?

Насколько вы уверены, что будете выполнять новые для себя действия? Используйте шкалу от 1 до 10, где 1 - совсем не уверен, 10 - совершенно уверен. Будьте честны с собой - и как бы ни выглядел ваш ответ, продолжаете.

Что вы можете сделать, чтобы повысить уверенность?

Для начала стоит попробовать универсальные варианты:

установить менее амбициозную цель. Чтобы покорить Эверест, альпинисты начинают с тренировок на местных холмах;

установить более конкретную цель. Как пример - не просто «сбросить вес», а «сбросить 2 килограмма за месяц»;

установить триггер действия. Начать - самое сложное, так что стоит найти время или другое действие, которое поможет вам не забыть о новом начинании и заниматься им регулярно;

получить поддержку друзей. Расскажите о своих планах друзьям - пусть они «пинают» вас в социальных сетях и постоянно напоминают о важности нового начинания.

Попробуйте воплотить один или несколько советов из списка или придумать свои - подключайте воображение. А затем вернитесь к вопросу мотивации из предыдущего абзаца - насколько вы теперь стали увереннее? Найдите комбинацию, в которой ваша уверенность максимальна.

Что делать дальше?

Поздравляем - у вас есть «фундамент» и план действий. Но помните - ни один план не является на 100% надежным, так что нужно быть готовым к его корректировкам. Оцените ситуацию через неделю - другую: как продвигаются ваши дела? Не нужна ли корректировка? Суть заключается не в том, чтобы составить идеальный план и обойтись без неудач, а в том, чтобы знать - начать с начала не страшно, все мы ошибаемся. Именно так мы растем как личность, меняя себя.

«Однажды я говорил с знакомым скалолазом. Он объяснял так: если ты готов проработать новый маршрут, нужно на 100% отдать себя этому делу. Но в то же время никто не застрахован от риска - и если ошибиться, поможет страховка. Да, придется начать с начала. Но я на 100% уверен, что в итоге все получится. Именно так мы растем как личность, меняя себя», - пишет Хейс.

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Фото: m.my.mail.ru