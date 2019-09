Стратегия управления гневом

«Как-то раз я поделилась очередным постом в своем профиле Фейсбука. И некоторым читателям он показался оскорбительным. Я так и не поняла, почему комментарии к нему были настолько негативны: оскорбления, запугивания, злые шутки.

Моим первым побуждением было дать отпор. «Да как они смеют со мной спорить в таком тоне? Я заслуживаю уважения», - думала я. В моей голове тогда была буря эмоций - и не все, что я думала о комментаторах, укладывается в рамки цензурной лексики.

Но я сдержалась, обдумала ситуацию и решила, что это неплохая тема для статьи», - рассказывает Джина Барекка, прозаик и автор таких изданий, как The New York Times, Cosmopolitan, и The Harvard Business Review.

Микрокосмос социальных сетей

«То, что произошло на моей странице Фэйсбука - своего рода микромодель ситуации, характерной для многих стран. Часто общенациональные дискуссии по каким-либо вопросам сводятся к одному: с нами человек или против нас. Это выглядит так, словно каждый человек должен выбрать свой «лагерь» и не может остаться в стороне.

Дело в том, что разногласия и проблемы сложно решить, говоря только с людьми, которые с нами согласны. Они разделяют нашу точку зрения - ну и зачем ее менять, если все согласны? Никакая новая информация не пошатнет эту модель - просто потому, что ее не будут обсуждать.

Новые люди, которые обладают этой информацией, никогда не войдут в устоявшийся круг. Более того - человек, поменявший взгляды и перешедший в другую группу, становится практически изгоем в первой.

Если бы я строила ракету, то обязательно позвала бы в команду человека, который считал бы, что проект невозможен. Потому что этот человек сразу скажет, где просчеты, страхуя меня тем самым от неудач. Мне может не нравиться то, что он будет говорить, но его знания ценны, а точка зрения (отличная от моей) имеет право на существование», - пишет Барекка.

Притча как урок: управление гневом

«К счастью, сегодня есть стратегия, позволяющая нам удержаться от действий, которые позже вызовут сожаление или стыд. Я расскажу притчу, чтобы проиллюстрировать ее.

Однажды мудрец пригласил в гости одного человека. Тот пришел, сел за стол и в ходе ужина постоянно бранил мудреца. Выслушав жалобы и оскорбления, мудрец вступил с гостем в диалог.

«Принимали ли вы когда-нибудь гостей в собственном доме?» - спросил мудрец.

Человек ответил, что да.

«А если бы вы предложили гостям еду, от которой они бы отказались, чья бы это была еда?» - спросил мудрец.

«Конечно, моя. Если гостю не нравится еда, она остается моей» - ответил человек.

«Точно так же я не принимаю твой гнев, поскольку он принадлежит тебе. Он целиком твой - возвращать его в ответах, насмехаться и провоцировать равнозначно предлагать гостю отравленную еду»», - резюмирует Барекка.

