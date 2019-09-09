Параноидальный тип личности: как распознать и что с ним делать
Параноид - расстройство личности, при котором человек не доверяет всем окружающим людям. Такому человеку все время чудится подвох. Обычно он излишне ревнив и подозрителен. Параноику может показаться, что любое действие окружающих относится к нему, причем оно может быть исключительно негативным. Иногда такое восприятие провоцирует больного человека на агрессию.
Зачинщик конфликтов
Во множестве ситуаций параноик ведет себя как вполне нормальный человек, правда, излишне подозрительный и предпочитающий первым начинать конфликт, пока этого не сделали другие. Однако нередко это состояние переходит в уже конкретную паранойю с психиатрическим диагнозом.
Таких людей много среди политиков. В представлении параноика, политика - именно та область, в которой нужно бороться со злом. Как ни странно, но именно такой тип личности чаще и попадает в ситуации преследования, будто притягивая то, чего сам так боится.
Зло в любом поступке
В последующем симптоматика у параноика становится все более выраженной, из-за чего случается расстройство личности. Эта дефективная черта характера мешает человеку нормально функционировать в обществе.
Параноиков отличают мнительность, эгоизм, злопамятность. Даже хорошее отношение другого человек с параноидальным типом личности воспринимает за желание причинить зло.
Симптоматика
Главным признаком параноидального состояния является безосновательная подозрительность. Такой человек все время ревнует жену, старается уличить друзей в предательстве или ненадежности.
Нередко больной видит галлюцинации. Параноики обычно недовольны всем происходящим. Небольшая проблема воспринимается ими как настоящая трагедия. Если кто-то не разделяет их взглядов, то тут же получает клеймо недоброжелательности и непорядочности. При стабильном проявлении таких симптомов можно говорить о более серьезной проблеме - паранойяльной психопатии.
Почему появляется проблема
Расстройство может передаваться по наследству, однако этапы появления проблемы у родственника больного продолжают изучаться. Согласно статистике, параноиками часто становятся выходцы из неблагополучных семей, а также люди, которых в детстве подвергали суровым мерам наказания.
Случается, что человек по каким-то причинам был разочарован в окружающих. Возможно, он оказался жертвой обмана, умышленного вреда или насмешек. В этом случае паранойя возникает часто.
Как ни странно, но к ней приводят и проблемы со здоровьем. К примеру, поражение и сифилис мозга вкупе с атеросклерозом может спровоцировать заболевание. Нейроэндокринные нарушения, а также проблемы с органами пищеварения также нередко становятся причинами паранойи.
Как помочь
Отвести к врачу. Для устранения проблемы психотерапевт постарается выявить ее причину и поможет в ней разобраться. Для лечения врач использует:
- медикаменты (антидепрессанты, витамины, снотворные и т. д.);
- приемы в изменении поведения больного;
- когнитивную терапию;
- теорию объективного отношения.
Врач учит пациента избегать любых конфликтов, понимать, что он - не центр вселенной, что нужно считаться и со взглядами других людей. После терапии симптомы заболевания заметно снижаются, однако иногда на это уходит много времени.
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Фото: familypsy.ir