Психология взрослой дружбы

Давайте посмотрим, как и почему дружат взрослые - и что надо делать, чтобы сохранить это умение,предлагает Ванесса Ван Эдвардс, автор книги-бестселлера «Captivate», исследователь социальных связей и автор курсов «People school».

Почему взрослые меньше дружат

«Как-то раз я сидела в аэропорту и услышала диалог двух маленьких мальчиков.

- Привет, я люблю грузовики.

- Я тоже! А это мой динозавр.

- Здорово! Давай дружить!

- Да! Давай поиграем в динозавров на грузовиках!

Хотела бы я, будучи взрослой, просто так подойти к другому взрослому человеку и сказать ему - мне понравился твой грузовик, давай дружить. Если бы все было так просто», - пишет Ванесса.

Она выделяет несколько причин того, почему же нам с возрастом сложнее заводить новых друзей.

Мы встречаем меньше новых людей. Потому что у нас нет новых одноклассников, школьных или институтских клубов, секций и увлечений - на многое просто не остается времени.

У нас меняются приоритеты. Для ребенка главный приоритет - чтобы было весело. Игры на первом месте - и для них есть каникулы, секции, кружки, выездные лагеря. Но будучи взрослыми, мы часто ставим отдыхи веселье на второй план - важнее заработать денег.

Мы ведем себя по-другому. Давайте скажем честно - просто подойти на улице к человеку, который вам показался интересным, и попросить его стать вашим другом будет глупо. Почему? Он может сказать «нет», и мы будем выглядеть глупо. А взрослые не хотят и не любят выглядеть глупо, они стремятся быть «крутыми».

Из всего этого вытекают три психологических особенности, которые во многом формируют наши взгляды на дружбу:

мы боимся быть отвергнутыми;

мы боимся быть уязвленными;

мы боимся быть использованными.

Так почему же мы все-таки заводим новых друзей, если с точки зрения психологии стремимся скорее к тому, чтобы избежать новых знакомств? Дело в том, что мы понимаем - дружба имеет значение. Деньги приходят и уходят, карьера идет вверх или вниз, а друзья остаются рядом - и делают нас богаче.

Наука «взрослой» дружбы

Для простоты Ванесса создала своего рода гид, в котором расписано, как в каком случае стоит себя вести, чтобы найти новых друзей.

Если вы ищете нового друга или новый коллектив по интересам, начинайте с шага 1.

Если у вас уже есть знакомый, который вроде бы вам нравится как друг, но вы не уверены в этом - начинайте с шага 2.

Шаг 1. Поиск

Допустим, вы готовы расширить свой круг общения. Например, вы начали играть в карточную игру «Magic» и хотите найти компанию. Что обычный человек делает в первую очередь? Думает, какого собеседника и потенциального друга он хотел бы найти. В голове формируется что-то такое:

остроумный собеседник;

разделяет мое новое увлечение;

умен и эрудирован, может поддержать беседу.

Затем вы думаете - где бы мне найти таких людей? Чаще всего за этим следует проверка групп в социальных сетях и тематических сайтов в поисках тех, кто подходит под ваши критерии.

На этом этапе важно составить список мест, в которых вы можете найти интересных для вас людей. Запишите найденные места на листок бумаги.

Шаг 2. Общение

Это самый важный шаг. Здесь часто встречаются две ключевые ошибки:

Вы делаете все слишком быстро. Как и в романтических отношениях, в дружбе важна неспешность. Если вы слишком навязчивы, то можете поставить собеседника в неловкую ситуацию.

Вы не спрашиваете согласия. Многие уверены - если важно убедить лишь себя, а собеседник сам как-нибудь поймет, что вы хотите с ним дружить. В результате возникает недопонимание.

Чтобы избежать этих ошибок, попробуйте один из двух универсальных способов общения.

Общение для «фана». Такой стиль общения подойдет, если ваша цель - просто влиться в компанию по интересам. Нейтральные темы (кто что читал, когда следующая встреча, мнения о совместных мероприятиях) - то, что надо. Важно, чтобы собеседникам нравились те же вещи, что и вам - тогда влиться в компанию будет проще.

Общение для знакомства. Этот стиль подразумевает более личные беседы о вещах, в которых вы можете не соглашаться. «Я люблю путешествовать, а моя знакомая - нет, она домоседка. И каждый раз, когда мы касались этой темы, то спорили. Но вам и не нужно во всем друг с другом соглашаться - важно уметь уважать чужую точку зрения», - пишет Ванесса.

«Дружба - наш лучший актив, и не всем, к сожалению, повезло иметь друзей с детства. Это нормально - ведь, будучи взрослыми, мы точно так же можем найти себе друзей. Важно не бояться новых знакомств и найти чуточку смелости - уверена, у вас получится», - отмечает Ван Эдвардс.

Фото:ibmidb.org