Психологи проверили правдивость выражения «Раньше было лучше»

Объединенный коллектив ученых из Уорикского университета, бизнес-школы Адама Смита Университета Глазго и Института Алана Тьюринга в Лондоне придумал новый показатель, который в буквальном смысле отвечает на вопрос «Было ли раньше лучше».

Более подробно - в материале на Nature Human Behaviour, а мы остановимся на самых интересных аспектах исследования.

Как измерить счастье

Изначально коллектив задался вопросом - как помочь властям в работе с таким необъективным параметром, как «национальное счастье». Его любят упоминать политики и чиновники, особенно в контексте великих достижений прошлого. Но можно ли получить не абстрактное представление, а точную цифру?

Ученые решили проверить доступные сведения из книг, журналов, статей и прочих изданий разных периодов времени (в зависимости от доступности в каждой стране). Суммарное число изданий - более 8 млн, наиболее старые данные - от 1819 года.

Метод оценки уровня счастья оказался до смешного прост: сначала ученые выделили часто встречающиеся слова, а затем проанализировали их эмоциональную нагрузку. В основе метода лежит принцип психологической валентности: грубо говоря, каждый элемент из базы несет для человека положительные либо отрицательные эмоции.

На старте проекта в нем участвовали 4 страны: США, Великобритания, Германия и Италия. Малое их количество объясняется тем, что авторам нужно было учесть и эволюцию языка - многие слова со временем меняли значение или выходили из употребления.

Так было лучше или нет?

В ходе работы над данными ученые выявили четкую связь: чем больше в стране национальный доход и средняя продолжительность жизни, тем счастливее население. Интересна примерная «цена» этих показателей: рост продолжительности жизни на один год примерно равен поднятию нац. дохода на 4,3%.

Если говорить о субъективном благополучии, то на него наибольшее влияние оказывают протесты и войны. Так, для США ожидаемо низкий индекс счастья был получен в годы Вьетнамской войны, а в Британии - зимой 1978-1979 годов, когда по стране прокатилась волна забастовок, известная как «Зима несогласия». Забавно, что после окончания протестов и войн индекс счастья растет вне зависимости от показателей продолжительности жизни и национального дохода, но лишь короткий период времени.

В качестве идеально подошедшей под поговорку «Раньше было лучше» страны ученые приводят Италию, в которой недавний политический кризис «уронил» индекс счастья до самых низких в истории показателей - такого не было даже при фашисткой диктатуре 1922-1943 гг.

«Наш индекс стал важным шагом для понимания того, нравилась ли людям в прошлом их жизнь. Конечно, его нужно доработать - но уже сейчас он поможет политикам принимать более обоснованные решения», - отмечает один из исследователей и авторов итоговой статьи, профессор Эудженио Прото.

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Фото:gazetacrimea.ru



