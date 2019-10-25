Как работает внутренняя система прощения

«Что мне сделать, чтобы ты меня простила? Встать на колени?», - говорят герои мелодрам - и действительно встают.

Однако у ученых интересные новости на этот счет - визуальные проявления раскаяния (вставание на колени, слезы, иные жесты) не заставляют людей снисходительнее относиться к провинившемуся.

Как работает наша внутренняя система прощения - и может ли ее победить банальный «Фотошоп»?

Феномен публичного раскаяния

В исследовании с длинным названием «Воплощенное раскаяние: физическое проявление раскаяния усиливает положительную реакцию на публичные извинения, но незначительно влияет на прощение» ученые из Университета Квинсленда подводят итоги своей многолетней работы по изучению раскаяния.

Политические, религиозные и медиа-персоны, публично приносящие кому-то извинения - актуальная тема последних лет. Реальны из ошибки или мнимы - вопрос другой, а нам интересно вот что - насколько полезны такие извинения как для извиняющегося, так и для публики? Ведь использовать этот метод можно и в обычной жизни - например, на работе.

Ранее коллектив ученых уже установил: публичные извинения не работают, если извиняющийся относится к социальной группе, воспринимаемой публикой инородно или негативно. Мэттью Хорнси, один из руководителей группы, отметил, что «чужаков» воспринимали как людей, не склонных к сложным эмоциям.

3818 респондентов и сила «Фотошопа»

Новое исследование, опубликованное в 2019 году, было достаточно простым. Для 3818 испытуемых подготовили подборку фотографий, где люди приносили извинения. Однако часть снимков была подретуширована - например, ученые меняли позу человека так, чтобы он стоял на коленях, или добавляли слезы на лице.

Исследование четко показало: невербальные жесты вроде плача или стояния на коленях помогают кающимся людям выглядеть более искренне и вызывать симпатию. Но для собственно прощения эти факторы не имеют никакого значения - и это поставило ученых в тупик.

«Мы буквально зациклились на этой дилемме: почему невербальные «добавки» помогают вызвать больше симпатии и показать больше искренности, но никак не помогают собственно в прощении? Мы пробовали самые разные фото и самые разные невербальные жесты - ничего не помогло. Фотографии, использованные нами, по большей части были не постановочными, а историческими - мы корректировали их минимально.

Вероятнее всего, участники теста показали «нулевой результат» потому, что склонны были к здравому мышлению, то есть понимали, что нарушивший доверие человек должен сделать нечто большее, чем просто извиниться», - комментирует результаты Хорнси.

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Фото:reconquistar.com