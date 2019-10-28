Три страха, не позволяющие нам развиваться

Со страхом хотя бы раз в жизни сталкивался каждый. Иногда страх настолько велик, что из-за него человек вынужден отказаться от каких-то желаний. Но и это не все - из-за страха человек не развивается, не испытывает счастья, не добивается профессиональных целей.

Однако успеха невозможно добиться, если не справиться со страхом, который стал для многих лучшим другом среди других чувств. Но все же начинать борьбу нужно с преодоления трех специфических страхов.

Страх неудачи

Если мы вспомним свое детство, то поймем, что нас учили выходит в мир для достижения успеха. А также тому, что мы должны быть победителями, а любой проигрыш сделает нас неудачниками.

То есть человек становится буквально запрограммирован - он просто не имеет права на проигрыш. Поэтому он обязан победить любой ценой. Результат такого отношения оказывается печальным - при любом поражении человек испытывает смущение, стыд, разочарование, унижение.

А если он одерживает победу, окружающие непременно должны его чествовать и хвалить. И в этот момент цель достигается - человек гордится собой. Таким образом у него изначально формируется страх неудачи.

В итоге люди отказываются от профессиональных возможностей, даже если те очень перспективны. Они сопротивляются переменам, также боясь потерпеть неудачу. По этой же причине для них становится важно мнение других людей - они боятся отбиться от коллектива.

Страх отторжения

Навряд ли в мире есть человек, согласный с отказом или его принимающий. Но можно просто испытывать неловкость от отказа, а можно бояться его вплоть до отказа от достижения успеха, личностного или профессионального.

То есть человек постоянно боится, что его не поймут или высмеют. Таких людей можно назвать «приносящими удовольствие». То есть если им поручают проект, они берутся за него, даже если он им не нравится. А все из-за боязни того, что их не примут.

Они всегда ждут, когда другой проявит инициативу. Эти люди даже готовы отказаться от повышения, ведь им будут завидовать другие.

Страх успеха

Наверняка многие скажут, что успеха боятся невозможно. Однако психологи утверждают обратное - некоторые люди боятся успеха больше, чем неудачи.

Успех - это всегда изменение, а оно может привлечь внимание завистников. Он формирует новые ожидания и стандарты, и люди беспокоятся, как управлять этими новшествами. При достижении очередного подъема другие начинают ожидать от человека большего, а это приводит его в ступор. Таким образом он приобретает новую ответственность, что порой изматывает.

Чтобы преодолеть страх, нужно перестать определять неудачу как противоположность успеха - лучше воспринимать ее как обыкновенную попытку. Кроме того, необходимо научиться ожидать отказа - для этого нужно просто подготовиться. Порой необходимо проявить мужество, и тогда мир наполнится счастьем.

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Фото:shabakeh-mag.com



