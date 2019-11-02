Как оставаться позитивным в самые трудные времена

Жизнерадостные люди порой некоторых раздражают. Они улыбаются даже в тот момент, когда ситуация в корне противоположная. Возникает резонный вопрос, как им это вообще удается. На самом деле у них можно взять уроки любви к жизни.

Благодарность

В трудные моменты нам ведь только кажется, что все плохо - из-за личного настроя. Но можно осознать обратное - для этого необходимо ежедневно записывать и проговаривать свои благодарности всему и всем.

Начало при этом всегда одно: «Я благодарен...», а дальше можно перечислить людей и предметы, за которые хочется поблагодарить. В любой момент человек может лишиться того, что у него есть. Поэтому так важно это ценить.

Освобождение чувств

Когда эмоции не находят выхода, они съедают человека изнутри. Из-за этого нередко возникают болезни, причем не только безобидные. Поэтому человек должен выражать свои чувства.

Можно их написать или просто проговорить. После этого обязательно станет легче. Можно доверить свои чувства близкому человеку - хороший слушатель важен для каждого из нас.

Осознанность

Осознавать происходящее необходимо. В этом случае человек концентрирует свое внимание на уже имеющихся вопросах. Его чувства становятся глубже, улучшаются отношения с окружающими.

При осознании неприятности человек легче справляется с негативными эмоциями, обозначает планы. Благодаря этому можно разобраться не с прошлым, а с настоящим. Человек осознает все позитивные моменты, которые с ним происходят. А значит, он искренне благодарит судьбу.

Пропускать ситуацию мимо сердца

Человек чувствует себя хорошо, если не допускает критику в свое сердце. Когда он каждое слово воспринимает на свой счет, то постоянно ожидает нападения и старается защититься.

Из-за этого все остальные чувства притупляются, поэтому человек уже не может кому-то сопереживать и обращать внимание на чужие достоинства. По мнению психологов, обидные слова обычно относятся к человеку, их говорящему. Нежели к тому, кому они адресованы.

Если это запомнить, то конфликт не покажется таким серьезным. В этих случаях нужно отвечать спокойно и точно, чтобы обеим сторонам было выгодно.

Самосовершенствование

Не нужно сосредотачиваться на неприятных вещах. Лучше это время направить на саморазвитие. Сильные стороны нужно развивать - так получится добиться прогресса. А с кем-то сравнивать себя не следует - лучше отмечать каждый шаг, направленный к цели.

Если не пропускать всю критику через сердце, самосовершенствоваться, осознавать все происходящее, то можно даже в самой безвыходной ситуации сохранять хорошее настроение. Ведь именно от нашего видения проблемы зависит многое.

Читайте также: Стратегия управления гневом

Фото:m.beboo.ru



