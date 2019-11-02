Шесть психологических уловок, с помощью которых нами манипулируют

Наверняка каждый человек хотя бы раз в жизни оказывался в ситуации, когда покупал вторую пару обуви, если даже в этом не было нужды. Или присматривал за ребенком соседей, хотя планировал поехать на выходные за город. А все из-за манипуляций, которыми некоторые люди пользуются для достижения собственных целей. Рассмотрим из них самые распространенные.

Это уже есть у друзей

Обычно продавцы придерживаются тактики, благодаря которой человек должен приобрести ту или иную вещь. К примеру, мамочка должна обязательно купить вот это устройство для своего малыша, так как им пользуются все родительницы.

А эти туфли просто необходимы моднице, так как это последний писк сезона. Или же это очень удобно, этим пользуются все без исключения. В любом случае продавец манипулирует покупателем, предлагая ему выгодную покупку.

Тактика сокращения желаемого

Этот способ манипуляции заимствован из маркетинга. Если попросить сразу много, то, скорее всего, человеку откажут. Но это не помешает повторить просьбу, когда она станет более мелкой и доступной. В этом случае просьба покажется уже не такой большой, а значит, на нее вполне моно согласиться.

Личный контакт

Если продавец спрашивает ваше имя, профессию, или просит описать человека, для которого приобретается вещь, то он пытается установить с покупателем доверительные отношения. После этого сделка приобретает более личный характер, что облегчает процесс продажи.

Настойчивость

Если люди уважают человека, то им неудобно ему отказывать, тем более во второй раз. Поэтому если человек откажет, а через некоторое время услышит снова эту же просьбу, то есть большая вероятность того, что он согласится, чувствуя себя виноватым из-за первого отказа.

Обещание прибыли

Эта техника - хитрость, на которую попадаются многие люди. Человек может услышать просьбу, сулящую ему прибыль в будущем.

В этом случае многие соглашаются вопреки здравому смыслу. Но здесь нужно уметь различать действительно выгодные предложения от попыток обмана, не сулящего дохода.

Изменение мнения

Если человек предоставляет собеседнику возможность отказа, то это считается довольно умным психологическим ходом. Он дает чувство контроля над происходящим, из-за чего потенциальный клиент склоняется к принятию предложения.

Эта тактика не лишает свободы выбора, позволяет чувствовать себя более комфортно. В итоге человек может лишиться бдительности и пойти на поводу у организатора, соглашаясь на его предложение.

В течение дня человек может подвергаться разным манипуляциям со стороны окружающих. Иногда ему вовсе не хочется приобретать вторую сумочку или кофту, однако он, сам того не понимая, уже держит ее в руках. Обещание прибыли, личный контакт, изменение мнения - все эти приемы не работают, если о них знает человек, которым пытаются манипулировать.

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Фото:coffetrades.ru



