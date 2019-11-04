Овен

Овнам на этой неделе повезет в любви. Вам наконец-то могут ответить взаимностью. Также не исключаются новые знакомства с интересными людьми. В работе удача тоже сопутствует.

Телец

Тельцам на этой неделе повезет с покупками. Вы сможете выгодно приобрести нужную вам вещь. А вот с работой будут небольшие проблемы. Если хотите повышения, на этой неделе его лучше у начальства не просить.

Близнецы

Близнецам удача будет сопутствовать во всем. Эта неделя станет основополагающей для новых начинаний. Если вы давно хотели что-то поменять в жизни, будьте смелее и решайтесь. Вам точно повезет.

Рак

От раков на этой неделе удача будто отвернулась. Много мелких неприятностей могут выбить вас из колеи. Но звезды советуют проявлять стойкость. К выходным удача вновь к вам вернется.

Лев

Львам стоит внимательнее присматриваться к знакам судьбы на этой неделе. Правильная их расшифровка поспособствует удачным стечениям обстоятельств. Звезды советуют быть внимательнее на дороге, не исключена мелкая авария.

Дева

Девам на этой неделе повезет в учебе. Вам хорошо даются новые знания, вы буквально схватываете всё на лету. Если давно хотели начать изучать новые языки, самое время начать. Любой новый навык вам с лёгкостью удастся.

Весы

Весам, желающим встретить вторую половинку, на этой неделе может повезти. Поэтому не пугайтесь новых знакомств. Если вас пригласят на свидание, соглашайтесь. Этот человек может задержаться в вашей жизни на долги годы.

Скорпион

Скорпионам всю неделю будет везти во всем. Вы везде будете успевать, на работе вас будут хвалить, а от проблем и переживаний не останется и следа. Но не стоит злоупотреблять этой удачей. В любой момент звезды могут отвернуться от вас.

Стрелец

Отличная неделя для перемен у стрельцов. Меняйте имидж, работу, увлечения. Самое время отказаться от общения с людьми, тянущими вас вниз. Звезды сопутствуют вам в любом начинании.

Козерог

Козерогам эта неделя даст возможность разобраться в себе. Грамотный анализ своей жизни поспособствует удачному течению событий в дальнейшем. Звезды дают вам возможность отдохнуть и с новыми силами начать следующую неделю.

Водолей

Водолеям неделя сулит удачное знакомство. Вам окажут помощь в решении важной для вас проблемы, а также вы получите полезные советы.

Рыбы

Для рыб эта неделя будет нелегкой. Могут возникнуть трудности, и нужно быть готовым их решать. Для стойких рыб к любой проблеме подберется удачное решение. Поэтому не миритесь с невзгодами. Звезды подскажут вам верный выход из любой ситуации.

Фото:4-women.ru

