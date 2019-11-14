Полезные психологические трюки, которые должен знать каждый

Мозг человека - дело тонкое. Люди всегда интересовались тем, что же происходит в их голове и как вся эта сложная система работает. Было проведено множество научных исследований, которые принесли немало захватывающих открытий. Также были поняты отдельные процессы, касающиеся психологии человека. Давайте назовем несколько психологических трюков и уловок, знание которых пригодится каждому.

1.Знайте цену отношениям

Каждый из нас имеет свои маленькие слабости, поэтому почти в любой ситуации человека можно задобрить и расположить к себе, если сделать ему небольшой, но приятный подарок. Удивительно, но скромный дар может улучшить даже самые непростые и напряженные отношения, ведь любому человеку приятно внимание.

2.Все не любят ошибки

Если не хотите прямого конфликта или конфронтации, никогда не указывайте прямо человеку на его ошибки. Достаточно всего лишь указать на наличие определенной проблемы, если это необходимо. Старайтесь не обвинять человека в чем-то открыто. Лучше подходить к вопросу деликатно, то есть намекая человеку на его ошибку. Например, если кто-то конкретный забыл закрыть окно, не говорите об этом именно ему. Достаточно просто невзначай сказать в его присутствии, что кто-то не закрыл окно.

3. Приятные поощрения

Научитесь придумывать себе небольшие поощрения за занятия неприятной для вас или рутинной работой. Тогда желание ею заняться станет немного больше. Например, побалуйте себя чем-то вкусным, если выполните поставленную задачу или хотя бы её часть.

4. Альтернативная помощь

Если вы очень жаждите от человека оказания какой-либо услуги, не отчаивайтесь, если получите отказ. Множество людей охотно выполнят то, что вам нужно, если вы предложите им компромисс. Предоставьте еще несколько вариантов того, как вам можно помочь. Возможно, собеседник одобрит другой вариант и сможет оказать вас услугу.

5.Молчание - золото

Если вы хотите получить от человека большое количество информации, просто побольше молчите в разговоре. Изумительно, но неловкое молчание во время разговора развяжет язык большинству людей. Также не забывайте об этом, когда сами начинаете что-то рассказывать с особым увлечением.

6. Так же, как ты

Если вам нужно быстро расположить человека к себе, просто старайтесь незаметно копировать его манеру поведения. В меру копируйте его жесты, общение и привычки. Подобное подражание способно расположить к вам даже незнакомых людей.

7. Проявляйте гибкость

Принципиальная позиция - это хорошо, но не всегда она бывает полезной. Продемонстрируйте людям, что вы умеете быть гибким и сохраняете нейтральную позицию в любой ситуации. Подобная позиция поможет вам найти общее со многими людьми, которые имеют разные взгляды.

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Фото:m.fotostrana.ru