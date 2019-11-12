Почему некоторые люди отказываются взрослеть и что с этим делать

Они ведут себя по-детски или как ребячливые подростки, которые не желают брать на себя никакой ответственности. Почему некоторые из нас отказываются взрослеть?

На этот вопрос отвечают практикующие психологи. А еще дают простые советы, как перевоспитаться «вечному ребенку».

Страх ответственности

«Стать взрослым - значит не только перестать физически расти, - говорит психолог Сергей Степанов, - но и утратить долю спонтанности, признать, что жизнь не всегда похожа на увлекательную сказку, она порой скучна и требует усилий. Но некоторые из нас превыше всего ценят беззаботность».

«Эмоционально, а часто и финансово они зависят от других членов семьи, - соглашается семейный терапевт Люси Микаэлян, - что нередко скрывает глубинный страх ответственности за себя и других людей. Он может быть настолько сильным, что человек, подобно Питеру Пэну, будет изо всех сил пытаться отсрочить свое взросление, предпочтет остаться в мире грез, чем жить в реальном мире».

«Многие из тех, кто никак не может повзрослеть, также боятся потерять внимание окружающих, - поясняет психоаналитик Катрин Жаконелли. - И причина этого страха кроется в их собственном раннем детстве. Оно представляется им райской порой, в которую они были счастливы». Идеализируя время, когда любое желание, каждая потребность ребенка без промедлений удовлетворялись взрослыми, они страшатся потерять навсегда это чувство собственного всемогущества.

Что с этим делать?

Перестать прятаться

Для начала постарайтесь себя не обманывать: попытайтесь реальнее взглянуть на жизнь, вместо того чтобы при малейшем столкновении с трудностями бежать в мир детских грез. Попробуйте решать возникающие проблемы, не откладывая их в долгий ящик.

Оценить свои силы

Составьте таблицу: в одну колонку впишите дела и поступки, которые вы совершили, не побоявшись взять ответственность на себя, в другую - то, на что вы решиться пока не можете. Сравнение этих списков поможет осознать, что дается вам с трудом, а что вам по силам. Такой самоанализ позволит вам освободиться от инфантилизма, в плену которого вы пока находитесь.

Начать действовать

Не ждите подходящего момента, начните прямо сейчас! Не замахивайтесь на большие дела, сосредоточьтесь на менее грандиозных, но вполне реализуемых задачах. Не бойтесь обратиться за консультацией к психотерапевту: он поможет понять и преодолеть страх.

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Фото: sm-news.ru