6 советов, как уменьшить страх неудачи

Вполне нормально испытывать некоторое беспокойство, когда начинаешь что-то новое. Но для некоторых людей страх неудачи мешает им действовать, пробовать что-то новое и достигать своих целей.

Когда мы позволяем нашим страхам контролировать нас, мы застреваем; мы не можем двигаться вперед, учиться и расти.

Что вызывает страх неудачи?

Вы можете испытывать страх неудачи по какой-либо из следующих причин:

Вас критиковали или наказывали за ошибки.

Вы основываете свою самооценку на своих достижениях или производительности.

Ваше самочувствие становится хуже.

Вы сомневаетесь в своих способностях и не уверены, что сможете добиться успеха.

Вы чувствительны к критике и вас легко смутить.

Вы ожидаете совершенства.

У вас мышление «все или ничего» и слишком жесткое определение успеха и неудачи.

Страх неудачи связан с тем, что мы думаем о неудаче в целом. Когда мы рассматриваем неудачу как нормальный и полезный опыт, то причины для страха исчезают. С другой стороны, когда мы рассматриваем неудачу как катастрофу, позор или как свидетельство наших недостатков, мы, естественно, хотим ее избежать. Таким образом, чтобы преодолеть страх неудачи, мы должны приобрести более здоровый взгляд на нее.

Как преодолеть страх неудачи

Попробуйте использовать некоторые из следующих идей, чтобы изменить свои убеждения о неудаче.

Не персонализируйте неудачу.

Очень важно, чтобы вы отличали «я неудачник» от «я не смог достичь своей цели». Каждый совершает ошибки. Это не значит, что мы неудачники. Наоборот, неудача - это часть того, что делает нас успешными людьми. У нас есть удивительная способность учиться на своих ошибках.

Неудача это нормально.

Все терпят неудачу. Полезно воспринимать неудачу как часть процесса - часть человеческого опыта, а не то, чего стоит стыдиться или пытаться избежать.

Ищите в неудаче выгоду.

Например, почти всегда можно извлечь уроки из неудачи. Подумайте, какие еще плюсы вы можете извлечь из ошибки или неидеальной производительности.

Устраните мышление «все или ничего».

Бесполезно на все вешать ярлыки «успех» или «неудача». Вместо этого подумайте, возможно, стоит что-то назвать ошибкой или частичным успехом. Это помогает нам замечать, что мы делаем правильно, и видеть свой прогресс, а не фокусироваться на негативных сторонах.

Сделайте шаги ребенка.

Чрезмерное давление или желание добиться слишком быстрых результатов может иметь неприятные последствия и подорвать вашу уверенность в себе. Например, если вы боитесь публичных выступлений, не пытайтесь их преодолеть, выполнив сначала самое страшное (выступление перед аудиторией). Начните с чего-то более контролируемого, например, начните задавать вопросы во время небольшой встречи.

Не зацикливайтесь на результате.

Вместо того, чтобы сосредоточиться исключительно на результате, обратите внимание на то, что полезного вы получили в процессе. Возможно, вы весело провели время, нашли нового друга или установили деловой контакт, узнали что-то новое или выстояли, столкнувшись с препятствием. Часто мы многого добиваемся в процессе, даже если результат оказался не таким, каким мы его ожидали.

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Фото:idntimes.com



