Полезные советы психологов

Для получения совета от психолога не всегда обязательно платить деньги за прием. Множество работающих советов находятся в открытом в доступе в интернет ресурсах. Давайте перечислим самые популярные советы.

1. Многие проблемы из детства

Присмотритесь к своим родителям и оцените их модель поведения. Множество теорий дают ответы на вопрос, почему же проблемы из детства переходят в настоящее. Попробуйте объяснить себе поведение своих родителей и постарайтесь их простить. Это будет огромным шагом к решению ваших проблем и к принятию себя.

2.Все проблемы из головы

Постарайтесь убрать из головы диалоги на тему «надо было сделать так, а не так...». Или же рассуждать на тему поступков других людей по отношению к вам. От этого нет никакой пользы. Помните, эти люди росли в других условиях, имея опыт, отличный от вашего. Не стоит додумывать мотивы поступков других людей.

3. Говорите о своих чувствах и меньше вините других

Не обвиняйте человека, прямо говоря, что он в чем-то не прав. Он станет обороняться. Лучше скажите человеку о своих чувствах, вызванных его поступком. Это даст человеку возможность исправить ситуацию, сохраняя достоинство, а также он сможет объяснить свою позицию.

4.Думайте о себе, а не об оценках окружающих

Сравнение себя с другими - гиблое дело. Каждый имеет свой опыт, багаж материальных благ и определенные знания. Никогда не копируйте чью-то жизнь, а живите своей. У других людей можно подсмотреть только некоторые идеи.

5. Скажите нет зоне комфорта

Этот совет работает для всех жизненных сфер. Все просто: хотите сменить работу - ходите на собеседования, желаете найти мужа - ходите на свидания. Суть проста - хотите изменений, смените зону комфорта.

6. Маленький шаг каждый день

Как известно, привычка вырабатывается 20 дней и закрепляется столько же. Психологи всегда рекомендуют делать маленький шаг в этом направлении. Не получается благодарить близкого человека? Выпишите на листок его хорошие поступки за день. В конце каждого дня постарайтесь похвалить его хотя бы за один пункт из этого списка.

7. Не будьте палачом самому себе

Научитесь принимать свои поражения. Осознайте, что на ситуацию уже нельзя повлиять, а поэтому какой смысл расстраиваться? И не воспринимайте потом это время в качестве потраченного впустую, ведь любой опыт полезен.

8. Отпустите ситуацию

Старания что-то изменить - это хорошо, но важно не переусердствовать в этом. Если у вас есть проблемы, и вы знаете, как это исправить, то исправляйте. Но нельзя требовать от близких людей того же. Изменитесь сами и отпустите ситуацию. Не нужно насильно учить родных чему-либо и вгонять их в стрессовое состояние.

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Фото:doctormo.ru



