4 принципа эпикурейской философии, которые помогут вам стать счастливее

Эпикурейская философия была одной из самых влиятельных философских школ. В основе философии всегда было стремление к счастью и большему благу. Она стремится понять жизнь и то, как мы можем наслаждаться ею в полной мере.

Есть много школ мысли в философии и бесконечных философских мыслителей. У каждого свое представление о том, что делает вещи хорошими, и как мы можем прийти к счастью. Сегодня мы хотели бы познакомить вас с эпикурейской философией, школой мысли, которая может принести вам счастье и спокойствие.

Кем был Эпикур?

Эпикур был греческим философом между 347 г. до н.э. - 270 г. до н.э., эллинистического периода. Он был основателем эпикурейской философии, целью которой было научить вести счастливую и спокойную жизнь через минимализм.

Эпикур был первым, кто разработал концепцию «не причинять вреда, не терпеть вреда». Он думал, что у нас есть долг друг перед другом, и, выполняя этот долг, другие сделают то же самое по отношению к нам. Это напоминает нам о том, что мы живем в сообществе, что, хотя вы, возможно, не знаете своего соседа, ваши действия могут по-прежнему влиять на них.

Хотя мы живем уже не в греческом периоде, есть много способов, которыми мы можем внедрить эпикурейское мышление в современном мире.

Будь благодарен за то, что у тебя есть

Основная тема эпикурейской философии - жить по средствам и наслаждаться тем, что имеешь. Будьте благодарны за людей, которые вас окружают, и за все хорошее в вашей жизни. Мы постоянно ищем следующую большую цель. Делая это, мы игнорируем то, что у нас уже есть, и то, что уже приносит нам счастье.

Попробуйте ограничить жадность

В высокоскоростном, высокотехнологичном мире, в котором мы живем, мы постоянно сталкиваемся с новыми вещами. Рекламодатели напоминают нам, что наша старая модель чего-либо неактуальна и что нам абсолютно необходима самая новая версия.

Однако это не совсем так. Помните, что вам повезло иметь то, что вам уже нравится. Нет необходимости увеличивать наше потребление просто для приобретения новейшего гаджета.

Наслаждайтесь в меру

Мы все были виноваты в том, что ели слишком много или тратили слишком много времени, наслаждаясь роскошью. Хотя неплохо наслаждаться по-настоящему великими частями жизни, важно делать это в меру.

Не позволяйте себе постоянно ожидать роскоши, так как мы начинаем наслаждаться ею меньше. Позвольте себе наслаждаться хорошими моментами, но не торопитесь, чтобы оценить их за то, что они есть. Они не постоянны, но когда наступают хорошие времена, это делает их еще более приятными.

Проведите время с друзьями и семьей

Эпикурейская философия фокусируется на сообществе, друзьях и семье. Очень важно создать это сообщество и держать его рядом с вами. Наличие важных людей вокруг вас делает жизнь еще более приятной.

Легко потерять связь с теми, кого мы любим. Найдите время, чтобы позвонить или собраться вместе. Окружив себя людьми, которых вы любите, вы обнаружите, что вам нужно меньше всего остального, чтобы быть счастливым.

Эпикурейская философия учит нас тому, что для того, чтобы быть счастливыми, нам не нужно все то, о чем мы думаем, и что делаем. Нам просто нужно наслаждаться жизненными взлетами и падениями и окружать себя теми, кто для нас важнее всего.

Фото:ask.fm



