Повальное увлечение селфи многое может рассказать о нашем времени. Это своеобразный срез общества.

!Мы живем в эпоху картины, мимолетного образа: изображения гоняются по всему миру, вызывая сильные эмоции, формируют порой некую альтернативную реальность".

К такому выводу пришла психоаналитик, профессор философии Эльза Годарт, много лет занимающаяся изучением «феномена селфи».

Доктор Годарт уверена, что во многих случаях это явление весьма токсично для психики.

Селфи определяет, какими мы видим себя, заставляя бесконечно сравнивать с другими.

Селфи везде, где есть доступ в социальные сети

Instagram, Facebook и Twitter наводнены красивыми фотографиями: подросток со своим котенком, китаец перед Эйфелевой башней, молодожены в Диснейленде, поклонник с кинозвездой.

И у всех у них одна цель - показать себя с наилучшей стороны. Даже, если в жизни все совсем не так.

Благо, это совсем несложно:

интересный фон,

специальная (чаще подсмотренная у кумира) поза,

пара минут обработки в одном из несложных приложений,

и вот человек уже - идеал красоты, а в мир транслируется картинка, которая вызывает зависть или желание подражать.

И никто не будет интересоваться: а так ли крут/успешен/счастлив человек на фото.

Один щелчок - и ты - звезда. Соблазнительно...

Поклонники селфи часто ставят себя в центр всего

"Любителей селфи нельзя причислить к нарциссам. Они не сами любуются собой. Им нужно любование толпы. Это проблема эго и переоценки себя, -говорит Годарт. - Эта переоценка жаждет как можно большего количества "симпатий" - и в большинстве случаев перерастает в эгоцентричный менталитет "я-я-я".

Селфи наркомания

В конце концов, селфи могут стать сильной и опасной зависимостью.