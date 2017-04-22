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В Византии было двадцать императоров - армян

22.04.2017  |  09:23

В Византии было двадцать императоров - армян

Знаете ли Вы?

В Византии было двадцать императоров - армян:

 

1. Морик Ошаканци (Маврикий) - 582-602 гг.

2. Вардан Пилик - 711-713 гг.

3. Артавазд - 742-743 гг.

4. Левон (Лев V) Арцруни - 813-830 гг.

5. Барсег Аршакуни (Василий I - основатель армянской Македонской династии) - 867-886 гг.

6. Левон Аршакуни (Лев VI философ) - 886-912 гг.

7. Александр - 912-913 гг.

8. Константин VII Багрянородный - 913-959 гг.

9. Романос Ваштакян (Роман I) - 919-949 гг. (соправитель Константина VII Багрянородного).

10. Романос II - 959-963 гг.

11. Никифор II Фока (Великий) - 963-969 гг.

12. Ованес Чимишик (Иоанн Цимисхий) - 969-976 гг.

13. Василий II Болгаробойца - 976-1025 гг.

14. Константин VIII - 1025-1028 гг.

15. Роман III - 1028-1034 гг.

16. Микаел Пафлагон (Михаил IV) - 1034-1041 гг.

17. Микаел Калапат (Михаил V) - 1041-1042 гг.

18. Константин IX Мономах - 1042-1054 гг.

19. Теодора II (Феодора II) - императрица - 1054-1056 гг.

20. Микаел Стратиотик (Михаил VI) - 1056-1057 гг.

#факт@caucasus_now

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