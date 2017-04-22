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В Византии было двадцать императоров - армян22.04.2017 | 09:23
Знаете ли Вы?
В Византии было двадцать императоров - армян:
1. Морик Ошаканци (Маврикий) - 582-602 гг.
2. Вардан Пилик - 711-713 гг.
3. Артавазд - 742-743 гг.
4. Левон (Лев V) Арцруни - 813-830 гг.
5. Барсег Аршакуни (Василий I - основатель армянской Македонской династии) - 867-886 гг.
6. Левон Аршакуни (Лев VI философ) - 886-912 гг.
7. Александр - 912-913 гг.
8. Константин VII Багрянородный - 913-959 гг.
9. Романос Ваштакян (Роман I) - 919-949 гг. (соправитель Константина VII Багрянородного).
10. Романос II - 959-963 гг.
11. Никифор II Фока (Великий) - 963-969 гг.
12. Ованес Чимишик (Иоанн Цимисхий) - 969-976 гг.
13. Василий II Болгаробойца - 976-1025 гг.
14. Константин VIII - 1025-1028 гг.
15. Роман III - 1028-1034 гг.
16. Микаел Пафлагон (Михаил IV) - 1034-1041 гг.
17. Микаел Калапат (Михаил V) - 1041-1042 гг.
18. Константин IX Мономах - 1042-1054 гг.
19. Теодора II (Феодора II) - императрица - 1054-1056 гг.
20. Микаел Стратиотик (Михаил VI) - 1056-1057 гг.
#факт@caucasus_now
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