en in english ge ქართულად
 
среда, 31 октября 2018
ГлавнаяНовостиАналитикаТема дняСобытияВидеоАрхив
Фото
События

Рыбак поймал не рыбу, а сокровище

26.10.2018  |  18:33

Рыбак поймал не рыбу, а сокровище. 31050.jpeg

Рыбак Бэзил Те Ахо из австралийского Дарвина выловил белого морского окуня с лотерейной меткой и получил 10 тысяч австралийских долларов, рассказали «Поплавку» журналисты Weekend.rambler.ru. 

Меченных окуней, пишет «Poplawok», уже четыре года подряд выпускают в реки Северной Австралии для привлечения туристов.

На сегодняшний день туристов у северного берега Австралии ожидают еще 124 окуня общей стоимостью шесть миллионов девяносто тысяч австралийских долларов. За пять из них счастливчики получат по миллиону долларов, за 100 по 10 тысяч и за 20 по пять тысяч долларов. 

Как рассказал Бэзил Те Ахо, деньгами, которые принес «золотой» окунь, он поделится с престарелым отцом. Они так же позволят ему наконец-то съездить на свою родину в Новую Зеландию. 

Интересно, что рыбак не сразу обнаружил счастливую метку на окуне. Две недели рыба пролежала в холодильнике и только, когда Бэзил Те Ахо решил приготовить ее на обед, обнаружилось, что она может нести золотые яйца.

Фото: turupupu.ru

Читайте также:

Польский рыбак поймал самого большого сома в истории

Касатка попала в Красную книгу Камчатского края

Рыболовные сети найдут и под землей

Рыбак поймал в сеть 850 тысяч евро

Код для вставки в блог
Добавить в: Добавить в memori.ru Добавить в vaau.ru Добавить в news2.ru Добавить в myweb2.search.yahoo.com Добавить в slashdot.org Добавить в technorati.com Добавить в Magnolia Добавить в Livejournal Добавить в Reddit Добавить в Google
Постоянная ссылка :
Топ видео  
 
  Главная Новости Аналитика Тема дня События Видео Архив О нас  
Copyright © 2018. GeorgiaTimes.info - Новости: Грузия сегодня При цитировании или републикации ссылка на сайт источника обязательна. Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер ИА № ФС77-56117 от 15 ноября 2013 года.
info@georgiatimes.info  новости  статьи  все
Нашли опечатку? Выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus
Рейтинг@Mail.ru
Rambler's Top100