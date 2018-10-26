Рыбак поймал не рыбу, а сокровище

26.10.2018 | 18:33

Рыбак Бэзил Те Ахо из австралийского Дарвина выловил белого морского окуня с лотерейной меткой и получил 10 тысяч австралийских долларов, рассказали «Поплавку» журналисты Weekend.rambler.ru.

Меченных окуней, пишет «Poplawok», уже четыре года подряд выпускают в реки Северной Австралии для привлечения туристов.

На сегодняшний день туристов у северного берега Австралии ожидают еще 124 окуня общей стоимостью шесть миллионов девяносто тысяч австралийских долларов. За пять из них счастливчики получат по миллиону долларов, за 100 по 10 тысяч и за 20 по пять тысяч долларов.

Как рассказал Бэзил Те Ахо, деньгами, которые принес «золотой» окунь, он поделится с престарелым отцом. Они так же позволят ему наконец-то съездить на свою родину в Новую Зеландию.

Интересно, что рыбак не сразу обнаружил счастливую метку на окуне. Две недели рыба пролежала в холодильнике и только, когда Бэзил Те Ахо решил приготовить ее на обед, обнаружилось, что она может нести золотые яйца.

Фото: turupupu.ru

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