Как понять,что вы готовы жить вместе

Переезд - это начало новой жизни. И к этому делу необходим серьезный и всесторонний подход, чтобы проверить - готовы ли мужчина и женщина к совместной жизни, будет ли им комфортно под одной крышей. Определиться в таком важном вопросе поможет откровенная беседа. Но к этому разговору необходимо как следует подготовиться и задать своему партнеру пять важных вопросов. После чего останется только проанализировать полученные ответы и сделать соответствующие выводы.

Какого образа жизни придерживается пара?

Во сколько партнеры обычно просыпаются? Когда ложатся спать? Где им нравится обедать - дома или в ресторане? Убирают обычно самостоятельно или вызывают «Золушку»? Кому-то может показаться странной такая постановка вопросов, но из этих мелочей складывается совместимость мужчины и женщины. Если он - сова, а она - жаворонок, то период привыкания к жизни на общей территории может стать довольно длительным, требующим много времени и сил. Партнеры должны быть к этому готовы.

Как распределить домашние обязанности?

Насколько часто каждый привык заниматься генеральной уборкой в доме? Кто из партнеров будет готовить завтрак и ужин? Кто станет мыть посуду, выносить мусор? Бытовые вопросы лишены романтики, но из них состоит наша повседневная жизнь. Поэтому все моменты нужно обговорить до переезда.

Необходимо выяснить: кто какие ежедневные обязанности возьмет на себя. Чтобы не получилось, что один партнер загружен в два раза больше другого, составляют график домашних дел.

Кто и что обычно оплачивает?

Распределением доходов и расходов лучше заняться еще до того, как пара начала жизнь в одной квартире. Поставив заранее все точки над «и», появляется возможность существенно снизить вероятность ссор из-за денег, которые часто разрушают даже счастливые браки. Поэтому обязательно нужно решить: перейдет пара на общий бюджет или станет распределять финансовые обязательства в зависимости от ситуации. Во втором варианте совсем не лишне распределить роли - кто и за что станет платить. Перед переездом важно разработать конкретный план: что будет перевозиться на новое место жительства, а что понадобится совместно приобрести в магазине.

Как пара относится к гостям?

Если один партнер обожает шумные вечеринки и полуночные разговоры с подругами за кухонным столом, то этим необходимо поделиться со своей половинкой. Каждый должен уважать образ жизни избранника и уметь находить компромисс. К примеру, гостей можно пригласить заранее и предупредить любимого, чтобы он принял решение - присоединиться к веселой кампании или провести этот вечер в другом месте.

С какой целью двое съезжаются?

Как правило, партнеры не касаются этой темы и через несколько месяцев совместной жизни вдруг обнаруживается, что поселились вместе по абсолютно разным причинам. Для одного переезд - это отличный шанс вдвое сэкономить на аренде жилья, для другой - возможность начать новый этап отношений, проверить совместимость до вступления в брак. Чтобы застраховать себя от неприятных сюрпризов, паре необходимо обсудить заранее, почему они хотят быть вместе.

Читайте также: Как сохранить брак - ученые вывели формулу

Фото: hochu.ua