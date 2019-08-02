Говорим на неудобные темы - укрепляем отношения

Любая пара переживает в своей жизни неудобные моменты, но благодаря им партнеры могут укрепить свои чувства и отношения, стать ближе и родней. В этой статье представлены темы для обсуждения и жизненные ситуации, которые выделили психологи.

Обсуждение финансовых вопросов

Деньги - довольно прозаичная тема для разговора со своей половинкой. Но в браке или серьезных отношениях без обсуждения доходов и расходов никак не обойтись. Это будет не самая легкая беседа, но откровенность в таком вопросе обязательна. Пара должна проявить честность по отношению друг к другу и найти оптимальное решение. Завершая разговор о денежных тратах никто не должен остаться не услышанным или не понятым. Иначе в будущем возникнут конфликты в этом вопросе.

Обсуждение раздражающих привычек

Если влюбленные видят друг друга в розовом свете и изъясняются только с помощью комплиментов, то такие отношения скорее всего окажутся недолговечными. Поэтому очень важно уметь говорить о том, что служит источником раздражения или приводит к чувству дискомфорта. При таких обстоятельствах серьезные отношения будут динамично развиваться. Ни в коем случае не нужно таить в себе обиду или напряжение, необходимо вызвать партнера на откровенный разговор о тех моментах, которые тревожат, и предложить ему поделиться в ответ своими переживаниями.

Вполне вероятно, что такая беседа окажется неприятной, но главное, чтобы оба услышали и поняли друг друга, тогда начнется новый виток развития отношений.

Разговор о сексуальных предпочтениях

Разговор на интимную тему о том, что возбуждает в постели, начинать неловко. Ситуация усугубляется, когда пара недавно стала жить под одной крышей. Но без откровенной беседы на сокровенную тему невозможно наполнить яркими красками свою сексуальную жизнь и сделать прочной эмоциональную связь.

Не надо стесняться делиться с партнером своими интимными фантазиями и предпочтениями, это обязательно сблизит пару.

Знакомство с родителями

Первая встреча с близкими родственниками своей половинки - важное и волнительное событие. В этот момент появляются стеснительность и боязнь произвести на них негативное впечатление. Но такую внутреннюю преграду необходимо преодолеть, это будет существенный шаг вперед для пары. Пройдя вместе через такое испытание, партнеры сблизятся и проверят серьезность своих отношений.

Первые конфликты

Ссоры не стоит воспринимать как крах отношений. Психологи убеждены, что в конфликтах рождается умение прислушаться к мнению своей половинки, искать компромисс, уступать, преодолевать эгоизм, приносить жертву ради любви.

Обмен мыслями

Для укрепления отношений важно всегда откровенно делиться своими мыслями и чувствами. Это поможет избежать недосказанности и непонимания. Вроде бы, в этом деле все просто, но в реальности все обстоит иначе, бывает очень сложно раскрыть свое подлинное лицо перед другим, пусть даже близким человеком. В этой ситуации партнеры используют пустые, ничего не значащие слова, скользкие намеки, которые уводят в сторону от основной темы разговора и способны завести отношения в тупик.

Умение признать свои слабости

У каждого человека накоплен груз прожитых переживаний, депрессий, проблем со здоровьем. Наступит момент, когда об этом придется рассказать любимому. Так как основой прочных отношений являются доверие и поддержка. При первой же возможности необходимо начать этот разговор, чтобы через некоторое время увидеть, что чувства стали более глубокими и многогранными.

Фото: osoblyva.com