В каких ситуациях невозможен компромисс в браке

Брак называют искусством компромисса. В итоге никто не получает того, что ему нужно, но в общем стороны довольны. Если супруг мусульманин, а супруга православная, он не водит ее в мечеть, она его - в церковь. Если муж мясоед, а жена сыроед, каждый питается отдельно. Если она любит море, а он - горы, то им подойдет для отдыха южный берег Крыма. По любым вопросам можно между собой договориться, кроме пяти тем, по которым компромисс невозможен.

Отношение к сексу

Половая конституция заложена от природы. Если один из партнеров хочет заниматься сексом два раза в день, а другой - один раз в неделю, то семь раз в неделю не подойдет никому из них.

Если они пойдут навстречу друг другу, то одному придется проводить время в постели против своего желания, или другой будет чувствовать себя отвергнутым. Все равно права каждой стороны останутся ущемленными.

В лучшем случае все это закончится супружеской неверностью. Вряд ли кто-то станет относиться к измене как к компромиссу. Да и любовный треугольник не вписывается в рамки семейных отношений.

Отношение к детям

Самое распространенное расхождение мнений - в количестве детей. Если жена хочет только одного ребенка, у которого будет все необходимое для благополучной жизни, а муж - пятерых детей, то прибавление в виде двух отпрысков никого не устроит.

Далее возникают вопросы о принципах воспитания. Кто будет вставать к ребенку по ночам? Можно ли кричать на детей? Наказывать их физически? Потакать всем прихотям? Если у мужа и жены диаметрально противоположные мнения, то они озлобятся друг на друга и скорее всего расстанутся врагами.

Гендерные роли

Вроде бы в современном мире люди преодолели гендерные штампы и перестали делить домашние обязанности на женские и мужские. Но это только кажется на первый взгляд. В реальной жизни не избежать вопроса: «Кто возьмет декретный отпуск по уходу за ребенком?»

Противоречий удастся избежать, если оба супруга считают, что о малыше должна заботиться мать, или тот партнёр, у которого зарплата меньше. В остальных случаях конфликт неизбежен и признание гендерного равенства здесь не поможет.

Отношение к деньгам

Можно достичь компромисса по уровню семейного бюджета. Если супруг не зарабатывает миллионы, значит стоит работать вдвоем и зарабатывать хотя бы 150 тысяч. Но тема расходов - это настоящий камень преткновения. Хорошо, если оба партнера транжиры или экономные люди. Два щедрых человека могут любить друг друга за расточительство и постоянно жить в долг, два скряги проникнутся взаимной симпатией за бережливость. Но транжира и жмот будут испытывать друг к другу презрение, что несовместимо с любовью.

Отношение к чистоте и порядку

Бывает так, что партнеры терпеть не могут убирать в квартире, выносить мусор, стирать белье, мыть грязную посуду. Компромисс в виде домработницы не по карману. Как жить? Очень хорошо, если оба привыкли к бардаку и считают его нормой, либо пара одинаково нетерпима к грязи и следит за чистотой в квартире.

Если же уборкой занимается только тот, кого раздражают грязь и беспорядок, то он начинает чувствовать себя обиженным «на нем все ездят», а другой все время виноват, потому что мусорит в доме. В этой ситуации начинаются взаимные упреки и ссоры: «Куда ты дела мою рубашку? Убери чашку в шкаф!» Вряд ли такой домашний микроклимат соответствует понятию компромисса.

Читайте также: Как пережить неожиданный разрыв

Фото: uk.srathbun.com