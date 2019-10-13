О чем молчат мужчины: тайны о них, которые помогут не поссориться

Типичная семейная драма: девушка поссорилась с любимым и теперь в одиночестве плачет на кухне. А он тем временем как ни в чем не бывало смотрит очередную передачу. Однако не нужно спешить, обвиняя парня в равнодушии - возможно, все не так, как кажется на первый взгляд.

Неожиданные вещи, о которых говорят социологи

Недавние исследования с участием более тысячи пар показали, что в период романтических ухаживаний мужчина переживает ссоры гораздо больше девушки. А во время супружеских отношений влюбленные страдают от семейных недопониманий наравне.

Просто женщины это демонстрируют, а мужчины нет. До такой степени, что даже кажутся равнодушными.

Откровенный разговор - только с девушкой

Мужчине гораздо сложнее с кем-то поделиться своими переживаниями, чем женщине. А вот своей любимой, и только ей, он может довериться. Не приятелю, с которым можно посидеть в баре, не родителям, не коллегам по работе, и даже не лучшему другу он ни о чем не расскажет.

А у женщины все наоборот - она может позвонить маме или подруге и поплакаться в жилетку. Случайными собеседниками для женских откровений могут стать даже парикмахер или визажист. А вот мужчина так не поступит, ведь для него полная откровенность является слабостью. И еще: откровенность для женщины - это долгий душевный разговор и признание всех грехов, а для мужчины - понимание без слов, поддержка и доверие.

Не осознают важности отношений

Обычно мужчина не понимает, насколько для него важны отношения. Он полагает, что партнерша более заинтересована в них. А во время серьезной ссоры или разрыва мужчина просто впадает в ступор.

А вот женщины умеют ценить отношения, и иногда даже преувеличивают их ценность. Дело в том, что зачастую мужчины не признают свои эмоциональные потребности. А во время разрыва понимают, как раньше было хорошо, когда они удовлетворялись.

Не могут выплакаться

Чтобы почувствовать облегчение, женщине порой достаточно выплакаться. Причем некоторые девушки могут сделать это, не стесняясь окружающих.

А вот мужчины на такое никогда не пойдут - они переживают случившееся наедине с собой. Женщине достаточно разбить пару тарелок и кружку, чтобы прийти в себя и успокоиться.

Их партнеры же так поступить не могут, ведь это не по-мужски. Они не желают явно выплескивать свои чувства, из-за чего на их успокоение уходит куда больше времени. Из-за этого они часами торчат в спортзалах, пьют, играют или всю ночь проводят у телевизора.

Мужчина и женщина совершенно разные. Поэтому если супруга вдруг решит разорвать отношения из-за «черствости» мужа, то она совершит большую ошибку. А он так и не поймет, что же произошло в их отношениях.

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Фото: ulvovi.info