Что такое здоровые отношения

Здоровые отношения не должны требовать много работы. И если они это делают, приходит время идти разными путями. Мы должны быть совместимы. Если нам нужна терапия, наши отношения уже обречены. Предполагается, что мой партнер знает, что я хочу и что мне нужно. Здоровые пары никогда не спорят, потому что борьба рушит отношения.

Это лишь некоторые из распространенных мифов и заблуждений, за которые мы цепляемся в отношении того, что на самом деле представляют собой здоровые романтические отношения и как они на самом деле выглядят.

Это важно. Потому что наши убеждения влияют на наше поведение и то, как мы определяем состояние наших отношений и нашу удовлетворенность ими. Если вы считаете, что терапия предназначена только для пар, приближающихся к разводу, или у которых есть «реальные» проблемы, вы можете упустить жизненно важный инструмент, который может укрепить ваш брак. Если вы думаете, что здоровые отношения не требуют усилий, вы можете сбежать при первых признаках конфликта, который может стать возможностью укрепить вашу связь, если все сделано правильно.

Другими словами, наши убеждения могут привести нас к успеху или неудаче в отношениях. Вот некоторые распространенные мифы и то, что каждый должен знать о здоровых отношениях.

Здоровые отношения не 50/50.

На самом деле, в некоторые дни, недели или месяцы здоровые отношения могут составлять 90/10, говорит Мара Хиршфельд, лицензированный терапевт по вопросам брака и семьи.

Ключевым моментом является то, что оба партнера по-прежнему поддерживают и верят, что это не будет продолжаться вечно.

Например: жена чувствует себя перегруженной работой, и ей приходится задерживаться в офисе каждый вечер на протяжении нескольких недель, что заставляет мужа заботиться о детях и выполнять домашние обязанности. В следующем месяце у мамы мужа диагностирован рак, а это означает, что он нуждается в большей эмоциональной и материально-технической поддержке дома, на что затем перефокусируется его жена.

Здоровые отношения имеют конфликт.

В каждых отношениях есть конфликт, потому что люди сложны и имеют разные убеждения, желания, мысли и потребности. В конце концов, даже братья и сестры, которые имеют много одинаковой ДНК, воспитанные в одной семье, не одинаковы.

Разница со здоровыми отношениями заключается в том, что «партнеры своевременно устраняют любые проблемы», - говорит Клинтон Пауэр, консультант по клиническим отношениям и основатель Clinton Power + Associates в Сиднее, Австралия. Это очень важно, потому что неразрешенный конфликт может перерасти в обиду и горечь.

Здоровые пары защищают друг друга.

Пауэр указал, что это означает защита друг друга от болезненных ситуаций. Это означает, что они должны быть опорой друг к другу, а не причинять друг другу вред в общественных или личных целях.

Например: если у вас есть проблемы с тем, как ваш партнер справляется с конкретной ситуацией, вы говорите с ними наедине, а не перед другими. Если другие люди унижают вашего партнера, вы защищаете его.

В конечном счете, здоровые отношения выглядят как отношения, в которых вы и ваш партнер можете договориться. Отношениям нужно место для ошибок и для прощения. Важно признать, что наши партнеры несовершенны, как и мы. Что абсолютно нормально, так как отношения не должны быть идеальными. В них могут быть конфликты и недоразумения. Но отношения должны строиться на доверии и безопасности, которые составляют основу любых здоровых отношений.

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Фото: be-ledy.ru