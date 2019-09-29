Как «починить» отношения

Будь то ежедневные споры по пустякам или отдаление друг от друга - это первые признаки того, что отношения под угрозой. И часто в такой ситуации пары начинают судорожно искать способ все исправить. Однако не все популярные способы «зажечь иску» чувств вновь работают, а некоторые и вовсе становятся «финальным аккордом» крепких когда-то отношений.

Роберт Тайбби, специалист по семейной терапии, автор 11 книг (среди которых «Парная терапия: работа с близкими») и более 300 статей, расскажет о хороших и плохих вариантах спасения отношений.

Поехать в отпуск на дорогой курорт: плохой вариант

Пары, выбирающие этот вариант, считают - стоит лишь пережить «медовый месяц» заново, и все наладится. Но это тот случай, когда благие намерения не помогут: дело в том, что большие расходы создадут большие ожидания, и очень велик шанс, что они не будут удовлетворены. Малейшие проблемы будут постоянно напоминать о затраченных усилиях, так что в итоге раздражающих воспоминаний может оказаться больше, чем приятных.

Найти общие интересы: хороший вариант

Со временем в парах часто бросают хобби или увлечения, которыми увлекались в самом начале отношений. Это нормально - людям свойственно меняться, и то, что интересовало вас пару лет назад, сегодня может вызывать лишь усмешку. Но стоит поговорить с партнером и попробовать снова найти «точки соприкосновения». Хорошим началом будут варианты, которые не пробовали оба партнера: например, танцы или волонтерство. Если вы делаете что-то вместе, то существенно укрепляете взаимопонимание.

Пожить отдельно: плохой вариант

Часто для этого выбирают работу в другом городе или просто ночные смены, чтобы не встречаться с партнером какое-то время. И одиночество действительно способно помочь вам сделать шаг - но шаг назад. Проблемы и разногласия не решаются - вы просто перестаете их обсуждать, и каждый партнер остается при своем мнении. Возможно, так отношения станут спокойнее - но точно не лучше.

Изменить эмоциональный климат: хороший вариант

Если вы попробуете вместо очередного спора здраво обсудить ситуацию, то очень удивитесь: вежливость по отношению к любому человеку даст прекрасный результат. Не стоит повышать голос и накалять эмоции - обсудите ситуацию спокойно. Помните, что гнев - не лучший советчик. А порой очень помогает и физический контакт - просто взяв человека за руку, можно показать ему готовность к диалогу.

Не делайте ничего, за что будет стыдно

«Хочу также подытожить. Данные советы опираются на принципы, применимые практически во всех сферах жизни: решать проблему нужно четко, честно и с пониманием того, что вы делаете. Не бойтесь также обратиться к семейным психологам - в этом нет ничего постыдного. И пожалуйста, не совершайте поступков, за которые потом будет стыдно», - пишет Тайбби.

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Фото: lethow.com