Недостатки, которые делают нас привлекательными

Вам может казаться, что люди любят вас, несмотря на ваши недостатки, а не из-за них. Но исследования показали - некоторые черты, которые мы характеризуем как недостатки, на самом деле привлекают других людей.

Видимые признаки смущения

Часто признаки смущения (потливость, покраснение кожи лица) кажутся нам постыдными. Настолько, что в современной медицине даже есть услуга избавления от них. Но тесты показали - люди, которые легко и явно смущаются, кажутся более приятными собеседниками.

В серии тестов участники, которые проявили больше признаков смущения, были отмечены собеседниками как открытые, способные к сотрудничеству и щедрые люди. Так что вместо того, чтобы воспринимать смущение как сигнал об отсутствии социальных навыков, люди воспринимают его как признак лояльности и надежности.

Склонность рассказывать о себе

Конечно, раскрытие слишком большого количества фактов о себе порой мешает налаживать контакты и делает человека уязвимым. Но зато, согласно теории социального проникновения, склонность рассказывать о себе помогает установить более тесные отношения, поскольку формирует больше конструктивных связей.

Еще в 1997 году Арон Арт и его коллеги провели эксперимент. Случайно выбранные участники задавали друг другу вопросы. Часть вопросов была общего плана («Как вы провели лето?»), часть - более личного («Если бы вы знали, что умрете через год, как бы изменили свою жизнь?»). И участники, которым доставалось больше личных вопросов, чувствовали некоторую близость с собеседником уже через 45 минут беседы.

Неуклюжесть

В 2013 году Дженнифер Лоуренс выиграла «Оскар» в номинации «Лучшая актриса 2012 года». Из-за волнения (или слишком массивного платья) актриса оступилась и чуть не упала на лестнице, ведущей к сцене. Но стали ли ее меньше любить? Конечно, нет - казус помог ей «спуститься с небес на землю», сделал более «доступной» и дал зрителям понимание того, что все мы люди и всем мы ошибаемся. А если все ошибаются, то и свои ошибки признать намного проще.

Эффект известен в зарубежной литературе как «pratfall», что в дословном переводе звучит как «падение на задницу» (характерно для многих комедийных фильмов). Суть в том, что страдающий от своей неуклюжести человек нам более симпатичен.

Излишняя честность

Часто честность становится источником множества проблем, но знайте - даже если вы говорите людям нелицеприятную правду, в дальнейшем они будут склонны больше доверять вам. Также исследования показали, что выражение подлинных чувств делает человека более счастливым, а его круг общения - более склонным к доверительным отношениям.

Фото: beritagar.id