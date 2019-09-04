Костюм как средство обмана

«Я вхожу в зал суда и вижу обвиняемого. Он гладко выбрит, в очках (пусть и без диоптрий), в костюме и галстуке, - напоминает скорее Кларка Кента из «Супермена», чем преступника. Трудно поверить, что этот то же самый человек, который запечатлен на приобщенных к делу фотографиях.

Он ловко пользуется тем фактом, что мы по-прежнему любим судить книги по обложкам. И эта тенденция подтверждается как моим опытом, так и исследованиями ученых», - рассказывает Венди Патрик, адвокат и эксперт в области уголовного права, за плечами которой более 150 процессов.

Статус через стиль

Исследование Роба Нелиссера и Марджина Мейерса под длинным названием «Социальные выгоды люксовых брендов: сигналы богатства и статуса», проведенное в 2011 году, показало: люди, видящие у собеседников роскошные бренды аксессуаров и одежды, относятся к ним лучше, чем собеседникам в обычной одежде. Но на самом деле участники, которых оценивали респонденты, были в одной и той же одежде: просто в первом случае на ней были фирменные лейблы или этикетки, а во втором - нет.

Также известно исследование Адама Галинского и Хаджо Адама, которые оценили наше восприятие людей в разной одежде. Вывод: определенный костюм заставляет нас видеть в человеке определенную личность, а носящего этот костюм - «играть роль». Так, ношение лабораторного халата значительно повысило избирательное внимание, причем оно было выше, чем при ношении халата художника.

Когда доверие - это костюм

Исследование Хироши Курихары «Важность одежды врачей: факторы, влияющие на впечатление, которое они производят на пациентов» (2014 год) показало, что вне зависимости от пола врача лучшей одеждой является белый халат, а на втором месте расположились халаты хирургов.

Но значит ли это, что все, кто носит белый халат, врачи? Подумайте, сказали бы вы «на автомате» что-то типа «Добрый вечер, доктор» мужчине в таком халате, который встретился бы вам на парковке и попросил помочь? Очевидно, что незнакомец - все еще незнакомец, но как повлияет на ваше к нему отношение белый халат?

Присматриваемся: а что за костюмом?

Наиболее интересной является история «Грязного Джона», по мотивам которой даже создается сериал. Точную информацию вы можете найти в материале Кристофера Гоффарда, автора репортажа о «Грязном Джоне» для «Los Angeles Times». Произошла история в Калифорнии, и вот короткое ее изложение.

Дебра Ньюэлл, дизайнер интерьеров, сошлась в Сети с мужчиной по имени Джон Михан. Он представился доктором, и менее чем через 2 месяца романа они поженились. Однако дети Дебры с самого начала подозревали, что «доктор» - лишь прикрытие для Михана, и в конечном итоге тот стал запугивать семью. Кончилось все тем, что Михана убила младшая дочь Дебры, Терра. Суд признал ее действия самообороной.

Именно одежда помогла Джону завоевать доверие Дебры, представившись анестезиологом - халат был «доказательством», однако внимательные дети заметили, что остальная одежда «доктора» была явно не той, которую мог бы себе позволить преуспевающий врач. По потертостям и пятнам дети сумели понять, что Джон - максимум сотрудник приемной, но никак не врач.

«Грязный Джон» - скорее исключение из правил. Мошенники чаще всего очень точно подбирают костюмы и аксессуары, чтобы не терять связь с образом и не разочаровывать «целевую аудиторию». И для того, чтобы суметь лучше понять собеседника, после первой встречи подумайте о второй - в другой обстановке и других обстоятельствах», - комментирует Патрик.

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Фото: komionline.ru