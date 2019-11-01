Какая психологическая подготовка нужна для брака с иностранцем

Многие женщины мечтают стать женой иностранца, начать вместе с ним новую, обеспеченную и счастливую жизнь. Поэтому браки с гражданами других государств пользуются большой популярностью у россиянок. Этому способствуют доступность интернет-знакомств, распространенность туризма. Мечта стала реальностью наших дней. Но прежде, чем радоваться выпавшему счастливому билету, стоит подготовиться к браку с иностранцем. В этом важном деле помогут советы психолога.

Не бросаться в омут с головой

Прежде всего необходимо досконально изучить своего избранника. Так как основой счастливого брака являются не эмоции, а сознательный выбор. Вместо скоропалительного похода в ЗАГС, стоит получше узнать друг друга.

Будет разумно несколько раз побывать в гостях у жениха, пусть и он приедет к невесте домой. Главное - трезво оценивать мужчину, знать, какой он человек, а только потом принимать предложение руки и сердца.

На всякий случай приготовить план отъезда и деньги на черный день

Во время ссоры в порыве гнева мужчина может выгнать жену на улицу. Находясь в чужой стране, необходимо знать куда идти, если возникнут проблемы в личной жизни. Адрес Российского дипломатического консульства лучше выяснить заблаговременно. У каждой женщины должны быть личные сбережения на случай непредвиденных обстоятельств, чтобы она могла рассчитывать только на себя.

Изучить законы иностранного государства

В интересах женщины перечитать законодательство страны, в которую она собирается уехать насовсем. Стоит узнать, что необходимо для оформления гражданства или вида на жительство, как там защищаются ее интересы и будущих детей. Какие последствия будет иметь возможный развод - с кем останутся дети, на какие средства и где женщина будет жить. Лучше всего подстраховаться оформлением брачного договора. Он даст определенные гарантии на случай чрезвычайной ситуации в отношениях.

Учитывать культурные различия

Если семью создают мужчина и женщина из разных стран, то необходимо помнить, что у них различные история, культура, язык, воспитание и зачастую религия. В нас с детства заложены одни традиции, в них - другие.

Если женщина стремится создать счастливую семью, то ей понадобятся знания о менталитете, культуре и обычаях своего избранника. Эти правила придется принять и соблюдать еще до вступления в брак с иностранцем. В том случае, если это не европейское государство необходимо понимать, что многие привычные вещи станут недоступными.

К примеру, женщина переехавшая в Израиль иудаизм приняла, но никак не могла привыкнуть, что в этой стране нельзя кушать сыр с колбасой, а ее обожаемые креветки не считаются кошерным продуктом. Ей понадобилось много времени, чтобы привыкнуть к этим особенностям. Чужие правила нужно выполнять.

Иностранный язык

Его придется обязательно выучить, чтобы общаться с мужем, понимать, что написано в документах, разговаривать с чиновниками, продавцами в магазинах и так далее.

В любых межнациональных отношениях знание традиций и языка родины мужа обязательно. Никогда не стоит забывать, что он представитель другого мира.

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Фото:dicasdemulher.com.br

