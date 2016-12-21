"Грузинская мечта" поставила себе барьер

18.02.2014 | 16:53

"Грузинская мечта" устанавливает 50-процентный барьер для выборов в местные органы власти. Решение принято в результате длительных консультаций внутри самой коалиции и переговоров с представителями оппозиции. Какие еще требования есть у оппонентов правящей партии?

Пятьдесят процентов и ни голосом меньше. Именно столько понадобится кандидатам, чтобы победить на выборах мэров и глав районных администраций Грузии. Таким же образом будут избираться члены районных собраний по одномандатным округам. Выборы пока не назначены, но, по Конституции, должны состояться не позднее июня 2014 года.

Барьер для победы на выборах был одним из основных условий непарламентской оппозиции. Оппоненты "Грузинской мечты" утверждали, что эта партия продолжает традиции прежней власти и всячески подгоняет законодательство под себя, действуя по принципу "себе — все, другим — ничего". Теперь лидеры "Мечты" полагают, что у оппозиции этого аргумента не останется.

Дело в том, что в случае с 50-процентным барьером очень часто назначается второй тур. Так что у правительственного кандидата меньше шансов на победу, если голоса его оппонентов пойдут "в копилку" второго кандидата. А в случае с 33 процентами у власти есть и финансовые, и административные ресурсы для того, чтобы добиться желаемого результата уже в первом туре.

Решение далось непросто. Ему предшествовали острые дебаты внутри самой правящей коалиции. Основная часть "Грузинской мечты" выступала за избирательный барьер в 33 или 40 процентов. Решающей оказалась позиция лидера коалиции — премьер-министра Ираклия Гарибашвили. Премьеру удалось убедить членов "Мечты" согласиться на 50-процентный барьер, хоть это оказалось достаточно сложно. Все встречи политсовета "Грузинской мечты" были закрыты, но оттуда все же просочилась информация, что смена руководителя избирательного штаба коалиции, которым был Давид Саганелидзе, на Каху Каладзе как раз связана с расхождением во мнениях между Гарибашвили и Саганелидзе, в том числе в вопросе избирательного барьера. Главный аргумент лидера коалиции был весьма оригинален — Грузия в этом году должна подписать Соглашение об ассоциации с Евросоюзом, поэтому палки в колеса в лице оппозиции, которая кричит о нарушении ее прав, властям ни к чему, и надо провести выборы по самым высоким стандартам демократии. Аргумент сработал.