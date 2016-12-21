Маргвелашвили толкнул речь

21.02.2014 | 18:37

Новый президент Грузии сегодня поучаствовал в заседании парламента и отчитался о проделанной работе. Выступление Георгия Маргвелашвили началось с оценки событий на Украине, а премьер Георгий Маргвелашвили прямо на сессии парламента принял решение об отправке грузинских военных в Африку. Какие еще вопросы затронул президент Грузии, и почему парламентское меньшинство осталось недовольным?

Выборы в органы местного самоуправления в Грузии назначены на 15 июня. Это основное внутриполитическое послание, которое сегодня озвучил президент Грузии Георгий Маргвелашвили, выступая в парламенте с докладом о ситуации в стране. Тем самым президент официально объявил о начале предвыборной кампании. Маргвелашвили сегодня отчитался о проделанной работе перед парламентом. Впрочем, отчитываться особо было о чем, ведь Георгий Маргвелашвили занял пост президента Грузии всего три месяца назад.

Впервые за десять лет с трибуны парламента Грузии в ранге президента вещал не Михаил Саакашвили, а другой человек. Георгий Маргвелашвили победил на президентских выборах 27 октября прошлого года, что стало символом окончания эпохи Саакашвили. Полномочия нового президента оказались сильно ограничены, но, тем не менее, у него все же остались определенные функции. Это уже не руководство исполнительной властью страны, а определение общих направлений политики государства.

Измененная Конституция, безусловно, отразилась на выступлении Маргвелашвили. Президент в основном говорил об основных направлениях внешней и внутренней политики Грузии. Но началось выступление Маргвелашвили с оценки событий, происходящих на Украине. По словам президента Грузии, украинские власти переступили черту, когда использовало силу против собственного населения, что недопустимо ни для одной власти. Маргвелашвили полагает, что власти Украины не сделали все возможное для того, чтобы не допустить кровопролития в стране. В то же время президент Грузии все еще надеется на то, что в стране удастся добиться политического согласия и прекращения кровопролития.