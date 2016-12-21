Пиплметры Грузии без права на анонимность

21.03.2014 | 19:45

Налоговая служба Минфина Грузии пытается обнаружить "пиплметры" — специальную аппаратуру, при помощи которой компания TVM определяет рейтинги телекомпаний. Компания категорически отказывается выдавать этих людей, поскольку, по ее мнению, в этом случае никто в будущем не захочет устанавливать у себя подобную аппаратуру. TVM уже оштрафовали за это на 800 лари. Однако и у Минфина, и у экспертов есть определенные подозрения в объективности рейтинговых исследований.

Эпохе гегемонии телеканала "Рустави-2" на грузинском медийном рынке, скорее всего, придет конец. Во всяком случае, власти всерьез взялись за компанию, которая подсчитывает рейтинги различных ТВ, на основании которого затем продается эфирное время для размещения рекламы.

Это компания TVM, дочерняя фирма американской Nielsen Holdings, где несколько дней назад устроили проверку сотрудники налоговой службы министерства финансов Грузии. Не ограничившись проверкой финансовой документации, ревизоры Минфина потребовали предоставить им информацию о семьях, в которых установлен т. н. пиплсметр, устройство, которое и передает информацию о том, какой именно канал смотрит человек в то или иное время. Компания TVM отказалась выдавать своих "агентов по рейтингам", которых по всей Грузии 350, поскольку полагает, что в этом случае люди в будущем просто откажутся от установки на их телеприемниках подобной аппаратуры, и измерять рейтинг станет невозможно. Однако у налоговой службы свои аргументы — по их мнению, "пиплметры" — это "оборудование, используемое в бизнес-целях и подлежащее проверке и пересчету на месте использования". В результате компания была оштрафована на 800 лари и ее предупредили — штрафы могут повториться.

У сотрудников Минфина, а также телекомпаний — конкурентов "Рустави-2" есть серьезные подозрения в предвзятости проведенных рейтинговых исследований. Дело в том, что никто не знает, по какой системе TVM выбрала семьи, где установлена измерительная аппаратура, в каких именно регионах Грузии они находятся, к какой социальной категории относятся, и какие политические взгляды разделяют. Ведь ни для кого не секрет, что та же "Рустави-2" находится в тесных связях с "Национальным движением" и его лидером — бывшим президентом Михаилом Саакашвили, зарубежные вояжи которого даже после ухода с поста президента эта телекомпания активно продолжала освещать.